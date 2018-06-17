縣市長選情》國民黨桃、竹擺不平 小雞母雞鬧分手

2018-06-17

基層質疑 陳學聖沒認真選舉

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨年底百里侯選戰布局，除了新竹縣仍有擾攘暗伏，鄰近的新竹市、桃園市也傳出警報聲。新竹市有「小雞」與「母雞」互不對盤，甚至鬧「綴人走」危機；桃園市則是市長參選人被基層質疑沒有認真選舉，與競選連任的綠營市長始終無法縮小差距，逼得地方黨部主委「凍未條」下通牒，七月民調再無起色，就要報請黨中央換將。

黨內人士不否認上述現象存在，但也強調，已無換將可能性，「只能嚇一嚇他們」，希望市長參選人可以積極一點，有效與地方整合。

據了解，國民黨桃園市長參選人陳學聖獲得提名以來，無論選舉方式與步調，備受地方質疑，桃園市黨部主委楊敏盛急如熱鍋螞蟻，透過通牒，督促陳要用力選舉。

此事也引起黨中央高度關切，黨務高層上週還特別前往桃園市召開輔選會報，找來桃園市立委、議長、議會黨團幹部及地方輔選幹部開會，並要求陳學聖正式報告選舉規劃作為。輔選幹部當場提醒陳學聖不要太「被動」、只當「空軍」，「每天在立法院能幹什麼？」要多跑地方基層，讓「小雞」願意與「母雞」站在一起，「母雞」不積極，「『小雞』看了都心灰意冷」。

竹市議長可能參戰 攪動選情

至於新竹市部分，據指出，除了初選造成新竹市議會黨團書記長林耕仁與出線的許明財裂痕，加上許明財過去擔任新竹市長時期沒有很配合議員，「母雞」、「小雞」不太對盤，若只是許明財對上民進黨現任市長林智堅，「反正沒什麼選擇，情況還好」，如今無黨籍的議長謝文進有可能參選，就使得情況變得麻煩。

熟悉地方生態的藍營人士分析，一方面謝文進要來打林智堅，加上謝文進原本就與藍營議員關係密切，許多「小雞」也就與謝「眉來眼去」。

雖然黨中央強調新竹市不可能換將，但被問及如何搶救「母雞」時，只說相當頭疼，這也是為何藍營高層處理新竹縣長提名問題時，要提名地方雜音較小的副縣長楊文科的原因。

林為洲不放棄 竹縣仍有變數

由於國民黨多數新竹縣議員、鄉鎮市長等黨籍公職人員反對以全民調產生縣長人選，藉此防堵立委林為洲出線。國民黨雖已提名楊文科，但林為洲迄今未鬆口接受現實，甚至揚言要自辦兩次民調決定未來動向，使得藍營新竹縣選情仍有陰霾。