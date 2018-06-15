青壯派贏了 江啟臣當選國民黨團總召

2018-06-15

不甩黨中央力挺費鴻泰 以17票比15票勝出

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕立法院國民黨團昨進行黨團總召選舉，雖黨中央暗挺資深立委費鴻泰，但因近期新竹縣長提名，立委林為洲被黨中央「做掉」的效應，青壯派不甩黨中央，力挺青壯派立委江啟臣，最後江以十七票比十五票，當選國民黨第三任黨團總召。

黨中央：尊重黨團自主決定

對於選舉結果，國民黨發言人李明賢僅以「黨中央充分尊重黨團自主的決定」回應。

國民黨團昨選舉第三任黨團總召，國民黨卅四位立委中卅二人投票，前立法院長王金平和立委羅明才未到場，結果江啟臣以十七票比十五票，兩票險勝費鴻泰。至於原本也將票選的下會期黨團首席副書記長，則協調由立委吳志揚擔任，競爭者陳宜民退選。

總召由代表青壯派的江啟臣與代表資深派的費鴻泰兩人角逐，被視為黨團內部的「世代之爭」。先前傳出黨中央透過相關人士私下遊說不分區藍委，暗中挺費，還要江專心輔選台中市長選舉。

在黨中央力挺下，選前費的選情較為看好，但林為洲「被不提名」事件的效應擴大，影響到最後的投票結果，與林為洲同屬「透明新連線」成員的江啟臣逆轉勝。

林為洲「被不提名」效應擴大

黨團內部人士分析，區域立委有連任壓力，黨中央不遵循全民調制度，會讓區域立委憂心未來提名也可能被黨中央「做掉」，因此在乎民調為提名基礎的立委大多挺林，甚至幫其連署。

費鴻泰也了解黨中央在新竹縣長提名的決定會讓同僚不滿，不僅公開表態挺林為洲，黨中央正式提名楊文科當天，也和江啟臣在內的多名立委向林送暖。費在昨日選前政見更質疑黨中央，未來在區域立委提名上，是否重蹈新竹縣長提名的覆轍？試圖與黨中央切割，但仍不敵「林為洲效應」。

黨中央相關人士則坦承，青壯派立委確實與部分作風比較強勢的資深立委，在部分議題看法上未盡相同，但絕對沒有如外傳與黨中央有分歧，即便許多立委對新竹縣提名方式有意見，也無關世代問題。

江啟臣當選後則強調，這是黨和黨團的勝利，任何人當選就要扛後面的責任，希望和黨團幹部一同努力邁向改革步伐。