花縣府禮品附徐榛蔚照 劉曉玫告涉賄

2018-06-14

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁近日以「三節物資發放」名義，將印有其與妻子、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚合照的三公斤米袋發放予花蓮縣民，遭民進黨指控涉嫌違反選罷法、圖利罪、違反行政中立，拿納稅人的錢做個人選舉拜票。民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫在律師陪同下，赴高檢署按鈴告發傅崐萁涉嫌用公款圖利、徐榛蔚涉嫌賄選。

徐榛蔚昨在立院受訪表示，傅擔任縣長以來，一年三節發放米，是既定、也是不斷關懷弱勢的公開活動，許多縣市首長夫人都會參與弱勢關懷的行列，她長期以來也在弱勢這一塊特別關照，無論她的身分如何，一定會出席花蓮縣政府關懷弱勢的活動。

徐：消費弱勢 栽贓抹黑

徐榛蔚強調，預算經費是經議會通過，各黨籍議員也都參與，但「有些議員」長期不關心弱勢鄉親，到現在才來大做文章「太可笑」，栽贓抹黑，拿弱勢消費，是非常不恰當的行為，也不尊重。

民進黨昨召開「拒絕賄選，檢調硬起來」記者會，劉曉玫表示，台灣地方選舉超過一甲子，這次是最公然、毫不遮掩的賄選形式，隨著科技進步，還把參選人相片直接印在米袋上，用納稅人的錢招標，這是非常侮辱台灣人的行為。

律師黃帝穎指出，法務部規定選舉文宣品的標準是三十元以下，但三公斤米市價起碼一九九元，超過法務部所訂標準，涉嫌違反選罷法，有賄選嫌疑。

黃帝穎批評，該文宣品是縣府招標，用公帑公器私用，涉嫌貪汙治罪條例的圖利罪；預算使用在競選文宣米發給選民，也違反行政中立。這三項違法行為，法務部、監察院都有權查處。

民進黨發言人林琮盛表示，希望這次選舉是乾淨、公正的選舉，可惜某些藍營縣市長參選人透過公器來烘托政治形象，此作法是汙辱台灣民主，汙辱台灣人智商，希望傅崐萁和徐榛蔚出面說明。

  • 民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫（左）昨指控，縣長傅崐萁將印有他與國民黨縣長參選人徐榛蔚合照的米袋發放予縣民，涉違選罷法。（記者林正堃攝）

    民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫（左）昨指控，縣長傅崐萁將印有他與國民黨縣長參選人徐榛蔚合照的米袋發放予縣民，涉違選罷法。（記者林正堃攝）

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