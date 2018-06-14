花縣府禮品附徐榛蔚照 劉曉玫告涉賄

2018-06-14

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁近日以「三節物資發放」名義，將印有其與妻子、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚合照的三公斤米袋發放予花蓮縣民，遭民進黨指控涉嫌違反選罷法、圖利罪、違反行政中立，拿納稅人的錢做個人選舉拜票。民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫在律師陪同下，赴高檢署按鈴告發傅崐萁涉嫌用公款圖利、徐榛蔚涉嫌賄選。

徐榛蔚昨在立院受訪表示，傅擔任縣長以來，一年三節發放米，是既定、也是不斷關懷弱勢的公開活動，許多縣市首長夫人都會參與弱勢關懷的行列，她長期以來也在弱勢這一塊特別關照，無論她的身分如何，一定會出席花蓮縣政府關懷弱勢的活動。

徐：消費弱勢 栽贓抹黑

徐榛蔚強調，預算經費是經議會通過，各黨籍議員也都參與，但「有些議員」長期不關心弱勢鄉親，到現在才來大做文章「太可笑」，栽贓抹黑，拿弱勢消費，是非常不恰當的行為，也不尊重。

民進黨昨召開「拒絕賄選，檢調硬起來」記者會，劉曉玫表示，台灣地方選舉超過一甲子，這次是最公然、毫不遮掩的賄選形式，隨著科技進步，還把參選人相片直接印在米袋上，用納稅人的錢招標，這是非常侮辱台灣人的行為。

律師黃帝穎指出，法務部規定選舉文宣品的標準是三十元以下，但三公斤米市價起碼一九九元，超過法務部所訂標準，涉嫌違反選罷法，有賄選嫌疑。

黃帝穎批評，該文宣品是縣府招標，用公帑公器私用，涉嫌貪汙治罪條例的圖利罪；預算使用在競選文宣米發給選民，也違反行政中立。這三項違法行為，法務部、監察院都有權查處。

民進黨發言人林琮盛表示，希望這次選舉是乾淨、公正的選舉，可惜某些藍營縣市長參選人透過公器來烘托政治形象，此作法是汙辱台灣民主，汙辱台灣人智商，希望傅崐萁和徐榛蔚出面說明。