民間無人機偵蒐成效佳 軍方擬簽約合作

2018-06-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光三十四號」演習結合民間資源，協請民間無人機業者、營造業者投入演訓偵蒐工作。據了解，國軍事後評估成效良好，正研擬未來和民間業者建立更穩固的合作方式，甚至評估簽訂開口式合約的可行性，藉此強化軍民合作機制與戰力。

可能採「平時給錢、戰時動員」模式

「漢光三十四號」演習中，包括在台中清泉崗基地舉辦的「聯合反空機降操演」，以及在北側中心進行的實彈射擊演訓，都可見民間無人機身影。軍方官員表示，此次採「連人帶機」模式，讓民間業者也身著全套軍服，納入部隊編制，軍方事後檢視，認為此舉獲得正面成效與評價，未來有意進一步加強合作。

官員表示，除國軍有意進一步列冊，統整民間動員能量外，未來也可能採「平時給錢、戰時動員」模式，進一步和民間業者簽署「開口式合約」，納入國軍戰力一環。

官員也表示，我國國防預算有限，一年僅百億美元（約三千億餘台幣），遠低於中國，因此就應將有限資源做最有效運用，部分工作也可透過民間能量補足。他舉例，這次納入空軍基地外圍營造廠加入演訓，投入跑滑道搶修「他們比我們還專業」。

不過，官員也表示，雖充分運用民力為國軍未來發展走向，但如要將民間能量正式納入國軍動員編制之中，還須檢視「全民防衛動員準備實施辦法」等現有制度能否可行，將進一步評估後，再進行後續政策推動。

另外，軍方評估「漢光三十四號」演習成效，認為陸軍仍應採購精準彈藥，射程不見得要遠，但至少要防衛我國「家門口」，導致敵軍無法在我國近海掃雷、佈雷。另未來也將針對「全盤防衛構想」中的「準則發展」進行改良。