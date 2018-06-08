世足賽即將開打 我抗議球迷證加註中國 俄稱難更改

2018-06-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界盃足球賽十四日開打。世足賽官方球迷證（fan ID）將台灣標註為「Taiwan（China）」，引起爭議，我雖抗議但至今未更改。外交部亞非司副司長羅靜如昨表示，俄方表示改名有「技術困難」，且若資訊不一致，可能影響球迷出入境，駐處正持續溝通，希望俄羅斯能更正網站資訊。

我駐館不放棄 持續溝通

第廿一屆世界盃足球賽本月十四日至七月十五日，將在俄羅斯首都莫斯科等十一個城市舉行比賽，赴俄羅斯觀賽的球迷可持有效護照和球迷證，在當地時間六月四日至七月廿五日間多次出入境，不需要另外辦俄國簽證。

羅靜如昨出席外交部新聞說明會時，提醒赴俄球迷注意，行前要檢查球迷證個人資料是否正確，必須和護照資料一致。

俄羅斯所發給的球迷身分證為提供外國公民免簽證入境俄羅斯的服務，效力為首場賽事前十天至終場賽事後十天，無論是出入境還是觀賽皆得出示，但官方球迷證卻將台灣標註為中國台灣「Taiwan（China）」，外交部已要求更正，但俄方上月初表示這是依照「一中原則」的慣稱。

羅靜如昨表示，目前已掌握到超過一千五百位國人申請球迷證要前往俄羅斯觀賽，我駐俄羅斯代表處除了原有的急難救助專線，還另外新增世足賽緊急聯絡專線，提供給赴俄觀賽的球迷急難救助用。