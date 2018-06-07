固盤北市 蔡︰民進黨沒分裂空間

2018-06-07

〔記者楊淳卉、黃建豪、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕民進黨徵召立委姚文智參選下屆台北市長，卻屢遭質疑恐操作「棄保」、「打假球」。民進黨主席蔡英文昨強調，「每個縣市，都只有一個堅定支持的候選人」，民進黨只有團結才有機會，沒有分裂內亂的空間。由於民進黨籍北市民政局長藍世聰前天表態要輔選台北市長柯文哲的分裂警訊，蔡的談話頗有固盤、要求黨員歸隊的意味。

藍世聰表態挺柯文哲

藍世聰表示「一定會輔選柯」，並說若民進黨開除他，記得寫下「我是支持柯文哲的」。姚文智對此表示，黨規是未來選舉期間，不得替他人助選及站台，只要守住這個原則，大家都會彼此體諒尊重；而若因輔選遭開除，處分理由會是寫「違紀助選」。民進黨發言人Kolas Yotaka回應，尊重每個人的發言，如有黨紀處分，黨部會做相關討論。

姚︰黨規禁為他人助選

對於藍世聰的力挺，柯文哲強調，人活在世界上有很多關係、理念，政黨不是唯一的關係。

姚文智對決柯文哲及國民黨台北市長參選人丁守中，當前目標先鞏固綠營基本盤。姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄指出，希望姚民調至少要往四十％以上走，目前檢視柯的市政作為佔據媒體版面較多，未來也要開始檢驗丁守中。

由於民進黨二○○二年徵召時任行政院秘書長李應元參選北市長，僅拿下卅五．八九％選票，為歷次民進黨候選人得票率最低，阮昭雄表示，相信姚的得票數會更好，因當時國民黨正強，環境不太一樣。

不過，蔡英文出席「縣市暨勞工黨部新任主委聯合宣誓典禮」時表示，年底大選是一場艱困挑戰，每個選區都是激戰區，不容民進黨過度樂觀；民進黨要面對的不只是對手候選人，還有中國無所不在的打壓，團結勝選是民進黨最重要目標，二○一八沒有失敗的空間，只有勝選，才能讓改革堅定地走下去。

北市議會民進黨團總召李慶鋒指出，台北市將先團結做為固本策略，以選區議員合作、共同造勢等方式聯合競選，先鞏固基本盤，再進一步擴展中間選票。

李慶鋒說，聯合競選有兩方面意義，第一是這次北市長提名較晚，在聲勢方面，姚文智確實要再加把勁，需要先凝聚各選區的支持者選票；第二是各選區已無法避免多黨競爭，內部須避免票源分散，以席次最大化為目標。

北市議員李建昌表示，這次選戰會很艱困，但若能維繫上一屆選戰就打出的聯合競選策略，就能讓整體形象撐起來；議員顏若芳也說，目前各地方選區正在幫姚文智籌劃地方座談會，要先讓地方基本支持者凝聚，不僅母雞帶小雞，小雞也要幫母雞。