吳敦義籲整合 陳子敬︰拒比民調

2018-06-05

台南市長選戰 藍營人選還要喬

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨已提名前政務委員高思博參選台南市長，同為藍營的無黨籍陳子敬也表態參選。國民黨主席吳敦義三日公開呼籲要有第二階段協調，方式採民調或其他方式均可。陳子敬昨表示，「主席好意，我收到了！」但他質疑民調是可以操弄的，要用民調決定這麼重大的事情，「我無法接受！」

高思博︰短期間內勿硬推

高思博昨接受電台訪問透露，吳敦義三日晚間到台南出席國民黨中常委陳宗興次子的婚宴，在會場上公開提出以上的呼籲，當時他和陳子敬都在場。至於如果最後協調不成，還是用民調嗎？高思博表示，不要急著在短期間內硬推，目前最重要的是先衝他的支持度，趕快把國民黨近四成的選票給「抓回來」。

陳子敬則回應，「主席好意，我收到了！謝謝！」但要看用什麼方式談。他說，民調只能做參考，因為民調可以操弄，民進黨民調引發的爭議已有前例可循。

陳表示，他以個人要來和政黨比民調，有誰可以保證不會被操弄？要整合不一定要用民調，有很多方式，前提是要坐下來談。他身邊有很多人警告他，千萬不要民調，要民調乾脆選到底，因為「他們不會讓你選，穩死的！」其中，包括國民黨的人也都有向他提到這些問題，高思博有政黨和家族後援，要比民調，「我一個人怎選得贏他？」

陳子敬說，他反對用民調決定這麼重大的事情，「除非有人能夠說服我，否則我無法接受！」