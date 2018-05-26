歐鴻鍊嗆蔡︰有本事去追求獨立

2018-05-26

〔記者施曉光／台北報導〕布吉納法索與我斷交，國民黨智庫昨卻大肆消遣蔡政府，智庫外交及國防組召集人林郁方批蔡政府把「中華民國祖產」一筆一筆敗光，蔡英文總統面對斷交的反應「阿Ｑ」，不先認輸、檢討打敗仗，卻去分析敵人為何發動戰爭，非常奇怪；前外交部長歐鴻鍊則說，蔡政府每次丟了邦交國，就罵對岸打壓，「沒什麼打壓的問題！你要有本事，你去追求獨立呀！沒本事輸了、罵人，毫無意義。」

國民黨︰民進黨只會責推在野黨

蔡英文總統與陸委會昨強力反擊在野黨的批評，國民黨發言人洪孟楷回應表示，友邦斷交後，民進黨不知檢討自己的意識形態與施政不力，完全忘了自己才是掌握權力的執政黨，不但陸委會只會檢討在野黨，就連身為國家元首的蔡英文，也只會把責任推給在野黨。

歐鴻鍊出席國民黨智庫記者會時表示，大陸政策位階應該高於外交政策，蔡政府因為不承認「九二共識」，反而促使中國落實「一中原則」，造成台灣「外交休克」，不但外館被迫改名，對岸的外國公司還被要求不得稱台灣為國家，還準備要給台灣人民準國民待遇，「現在對岸要以十三億人口融合兩千三百萬人，絕對可以做到。」

他還說，對岸追求統一，民進黨想要台獨，「兄弟登山，各自努力嘛！不要每次丟了邦交國，就罵人家打壓。沒什麼打壓的問題！你要有本事，你去追求獨立呀！沒本事輸了、罵人，毫無意義」，何況台獨並非台灣的主流民意。

歐鴻鍊表示，蔡政府這兩年外交機密預算增加四倍，邦交國卻丟了四個，套用蔡的話，「我們是極度不安，缺乏信心」，而且蔡始終不提「中華民國」四字，一再提「台灣」，行政院長賴清德也稱「台灣是獨立國家」，但「台灣不是國家，國家是中華民國，國際上沒有台灣這個國家存在，只有中華民國，台灣只是地名而已。」

他強調，蔡英文口口聲聲維持現狀，卻在背後遊說美國國會議員通過「台灣旅行法」，以迂迴手段，一再透過美國踩對岸紅線，才會激怒中共，但每次面對斷交，又只會譴責中國與邦交國，發狠話、毫無應對，只有鎖國措施，但中國落實「一中原則」就是要鎖台，其結果就是配合中國被鎖。