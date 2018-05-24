美國防廠商AMS 將來台設點

2018-05-24

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿二日報導〕美台商會會長韓儒伯今天表示，在美國政府終於同意核發有關台灣潛艦國造的銷售許可證後，接下來幾個月的行動都取決於台灣本身。另以系統整合銷售與服務知名的美國ＡＭＳ集團資深副總裁培瑞（Michael Perry）公開表示，他們已決定在台灣新設立一個辦公室，如果順利，今年底前就會開始運作。

從事系統整合銷售與服務

華府智庫「台灣研究中心」（ＧＴＩ）今天就台灣的國防自主發表一篇研究報告，由撰稿人之一的ＧＴＩ研究員安大維簡報，韓儒伯、培瑞以及台海安全研析中心主任梅復興擔任座談人。

美國國務院四月批准台灣潛艦國造的行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談，梅復興曾透露，有兩家與系統整合有關的廠商獲准到台洽談合作。

ＡＭＳ的重點就在系統整合的科技與後勤服務。培瑞在會後受訪時表示，ＡＭＳ集團今天召開領導會議，做出在台開設新分部的決定，設立進度要看「商機」而定，希望愈快愈好，可能先在台北設立辦公室，未來也可能視需要而定，台灣政府表示歡迎。他們不生產飛機這類的新裝備，以支援武器系統需要的舊零件為主。培瑞承認，還有其他美國公司看到商機，正在評估。

韓儒伯說，台灣的潛艦國造需要系統整合，如果中科院說可以自己做系統整合，結果做不到，可能演變成政治問題影響潛艦發展，這部分台灣需要外援。

梅復興則說，美國若在造艦方面提供「項目管理」的協助會有畫龍點睛的效果，即使沒有美國協助，台灣過去十二年踏遍全球找到建造潛艦所需的全部組件，但要把四百萬個零件組裝起來是巨大工程，台灣完全沒有經驗，台灣迫切需要這方面的協助。