無視中國壓力 23國發聲挺台

2018-05-24

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕世衛大會（WHA）大會發言階段今日結束，台灣今年再度未能參與WHA，但支持台灣的國際聲量達到新高峰，包括美日德加紐澳與友邦等二十三個國家發表挺台言論，超越去年的十八國。且在盟邦以外，馬爾他騎士團作為觀察員，其出席代表Pictet-Althann，也在發言中肯定台灣醫衛實力，提及台灣和馬爾他騎士團的人道合作關係。

台灣參與WHA自去年起因中國封殺而中斷，去年美澳德日與十四友邦等共十八個國家，透過直接或間接表述在大會發言中支持台灣。今年則有許多新國家加入挺台，包括加拿大與紐西蘭首次透過強調「疾病無國界」與「健康議題不應政治化」支持我方參與；德、日、澳則是繼去年後再次發言挺台。

馬爾他騎士團 肯定台灣醫衛實力

美國則明確表態，指對於台灣再次不能作為觀察員參加WHA，美國「非常失望」，美國認為，將代表兩千三百萬人民的台灣排除在此場合之外，使跨國界的傳染病協調問題變得更加困難。

我國十九友邦中，則由宏都拉斯在首日大會當先鋒發言挺台，巴拉圭等十六友邦也陸續發言挺台；布吉納法索未在大會中登記發言；至於教廷為非世俗國家，發言一向限於教廷關切的全球性事務，不會就個別國家議題發言。不過，友邦支持台灣的發言相當具體，史瓦帝尼（原國名史瓦濟蘭）痛批世衛關注政治而非健康，在聲稱「不讓任何人落下」的場合卻讓台灣掉隊，「非常可恥」。

馬爾他騎士團在觀察員三分鐘發言中也提及台灣說，台灣與馬爾他騎士團進行人道合作，包含協助取得超音波儀器等計畫，該設備對於精確診斷因糖尿病造成的傷害是不可或缺的，為馬爾他騎士團在埃及發展的醫療計畫，提供重要的支持。

中國則在大會休會前行使抗辯權，重提「一中原則是國際社會共識」與「民進黨政府不承認一中導致台灣參與WHA政治基礎不再」等老調，謊稱中國為台參加全球衛生合作做出妥善安排，還反控台不參加將導致國際防疫缺口的言論「完全站不住腳」。

我外交部也立即反駁中國所稱的「台灣參加所有技術性會議」抗辯，批其「公然說謊」，台灣申請參加WHO技術性會議的獲邀率及申請通過率皆不滿三成；而中國接獲與台灣有關的疫情通報後，也沒有即時有效通知台灣，所謂中國與WHO達成的片面安排，對台灣人的健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞。