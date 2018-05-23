美日澳WHA發言 力挺台灣參與

2018-05-23

美衛生部長︰台灣未能參加 美國「非常遺憾」

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿二日報導〕繼加拿大、紐西蘭、德國之後，美國衛生部長阿札爾廿二日在世界衛生大會（WHA）發言時，直接表達台灣未能參加WHA，美國感到非常遺憾；因為排除台灣使得跨國問題更加困難，美國敦促世衛組織「不忘初心」，專注在其核心目標作為首要任務。日本、澳洲、吐瓦魯與薩爾瓦多也在發言中，表達對邀請台灣參與的支持。

日本︰不能讓特定地區落在後面

WHA進入第二天議程，繼續進行各國輪流發言，與我理念相近的國家先後發表支持台灣言論。日本厚生勞動副大臣高木美智代發言時，除了提到日本政府在推動實現「全民健康覆蓋（Universal health coverage）」的努力，也強調隨著全球化，傳染性疾病超越邊界傳播的風險也增加，「不能讓特定地區落在後面」，使地理上出現空白，含蓄支持台灣。

澳洲︰實踐全民健康覆蓋 不能排他

澳洲衛生部常務副部長波尚表示，世衛組織的標語「人人健康（Health for all）」簡而易懂，但要完全實踐「全民健康覆蓋」則遠非易事。波尚說，這是一個互相連結的世界，「不把任何群體排除在外」。過去的SARS疫情，正顯示了病毒不會認知國界，包容性的重要更是前所未有地高，間接支持台灣參與。

美國衛生部長阿札爾發言時則說，美國總統川普相當重視世衛組織，世衛須針對公衛問題，持續專注地提供以證據為基礎的指導。他接著說，在公衛問題中，傳染病問題是跨越國界的，例如一百年前曾爆發大流感，影響了世界三分之一人口，使超過五千萬人失去生命；應對傳染病時，若我們沒有做好萬全準備，將付出相當大的代價。

阿札爾接著表示，美國和其他國家為了防止流感爆發，投注許多資本，也制定了快速回報訊息制度與應對時間表，而為了達到系統性效果，每個國家和相關機構都必須履行職責。阿札爾接著說，但他很遺憾地看到台灣不能作為觀察員參加WHA，把兩千三百萬人民排除在這個場合之外，使跨國界的傳染病協調問題變得更加困難。

阿札爾向世衛喊話說，美國敦促WHO應專注應對其核心目標，包括修正因應緊急公衛事件與傳染病威脅時，全世界協調所產生的問題，WHO應以此作為首要任務，「不忘初心」。

吐瓦魯衛生部長馬努業在大會發言中提到，吐瓦魯在實踐「全民健康覆蓋」過程中，特別感謝夥伴中華民國台灣透過醫療資源，支持吐瓦魯和其他太平洋島嶼國家。而若要實現真正「全民健康覆蓋」，不能因種族、性別、國籍或者政治身份而忽視他們。