WHO健走 日內瓦警察封殺台灣標語

2018-05-21

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿日報導〕世衛（WHO）全面封鎖台灣，台灣民眾組團參加WHO今日所辦的「實踐你所說（Walk the Talk）」健走活動，竟全程遭警察盯梢，被要求不能露出任何有關「台灣」的標語或服飾，禁喊口號。協助台灣團體入場的關懷地球基金會（Earth Focus Foundation）副總監傅莉不平表示，「一個國際組織竟會踢走一個國家」，但也無奈地說，你們都曉得原因，「中國人很可怕」。

世衛大會召開在即，上百僑胞廿日各自組團參與WHO主辦的「Walk the Talk」健走活動；現場亦有泰國、馬來西亞等國家，以國旗為主視覺，宣傳該國的健康實踐承諾。

關懷地球基金會批︰中國人很可怕

WHO宣達團應關懷地球基金會邀請參與活動，由傅莉陪同入場，成員手持「WHO support Taiwan」與「Earth Focus Foundation」標語，並穿著有「Taiwan」字樣衣服前往，但自步入場地開始，便遭到日內瓦警察關切。便衣保全盤問傅莉身分，並要求沒收成員標語，氣氛一度緊張，數名制服警察把傅莉單獨帶開談話約十五分鐘，並制止媒體靠近。

傅莉返回後告訴宣達團團長蔡明憲，表示主辦單位指示，不能示威抗議及喊政治性口號，懇請台灣僑胞們不要秀出任何有關台灣的標語、旗幟或服飾，否則她作為負責人，將會陷入麻煩。

我國僑胞收起台灣標語、加穿外套遮擋台灣字樣後，繼續參加活動。活動進行到健行階段時，多數僑胞已穿回有支持台灣字樣或「Health for All」的Ｔ恤，衛福部長陳時中與僑胞會合，一同健走並高喊「WHO support Taiwan」及「Taiwan go go go」等口號，但陳時中離開後，一整車的警察隨即現身，並強硬要求僑胞換下有支持台灣意涵的衣服。