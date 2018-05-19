老對手再戰一次》雲縣 李進勇執行力迎戰

2018-05-19

〔記者林國賢／雲林報導〕面對國民黨雲林縣長參選人張麗善來勢洶洶再次對決，民進黨籍縣長李進勇表示，縣府團隊執政成果、清廉與效能，經民意檢視滿意度超過六成，加上長青食堂等政見均逐步兌現，獲得縣民肯定，將是他年底選戰優勢，有信心擊敗對手。

兌現政見 獲縣民肯定

李進勇表示，縣府執政團隊成功舉辦二○一七台灣燈會，打開雲林國際能見度，提升縣民尊榮感，還兌現學童免費喝牛奶、國中女生施打子宮頸疫苗、教科書免費、祖孫托育加倍補助、長青食堂等福利政見，政策執行力讓縣民有感。

另外，口湖鄉國有地承租爭議、斗六祥瑞大樓拆除、雲林溪掀蓋等多年沉痾問題，也在縣府配合民代、中央政府爭取下，有了圓滿解決；爭取農用、家庭水井條件納管取代封填，同時永久免繳二千七百元行政規費，展現縣府為民爭利及解決問題能力。

李進勇指出，縣府執政已有具體成果，更獲得中央全力支持縣府提出的前瞻計畫，擘劃雲林縣未來提升藍圖，這些都是縣民檢視他及整個縣府團隊能力的具體方向，他相信可獲縣民肯定；所以年底選戰雖不好打，但勝選信心十足。

李進勇說，對手張家是目前台灣少數具備實力的地方派系，資源豐沛，組織經營盤根錯節，對選舉操作很有經驗，雖然縣府團隊獲得多數縣民肯定，但再度面對張麗善挑戰，還是要步步為營。

李進勇核心幕僚張凱傑強調，雖然年底縣長選舉對戰組合與本屆選戰相同，但因為時空環境改變，許多重大議題與建設都有不同變化，對執政團隊有不同優勢與劣勢，李進勇團隊無論在品牌形象、施政能力都具有優勢，有信心贏得選舉。