老對手再戰一次》基隆 謝立功蹲點添信心

2018-05-19

〔記者俞肇福／基隆報導〕今年底的基隆市長選戰，國民黨未演先轟動，由於黨內初選民調搞烏龍，前移民署長謝立功雖獲提名，過程波折不斷；但相較於本屆選舉前，謝立功在選前不到四個月、臨危受命披掛上陣，他這次捲土重來再戰，秣馬厲兵備戰更充分，主攻深澳電廠、反年金改革等議題，並抨擊林右昌的施政缺失，表示有勝選的信心。

二○一四年的基隆市長選舉，國民黨陣前換將，撤銷議長黃景泰的提名，改提謝立功參選。謝立功、無黨籍黃景泰與民進黨林右昌三強爭戰，在泛藍勢力分裂下，最後由林右昌勝出。

戰力充飽 打執政缺失

敗選的謝立功留在基隆蹲點，他在台灣海洋大學法律研究所任教，同時繼續勤跑基層，為了再戰二○一八市長選舉而努力不懈。在黨內初選民調的誤植風波後，謝立功「究竟是不是藍營最強人選」一度受質疑，他努力營造黨內團結氛圍，但由於政經環境轉變，從中央到地方都失去執政優勢的國民黨，在基隆市缺人、缺錢、缺奧援，他的選戰打得艱辛。

謝立功分析說，雖戰得辛苦，但他有強烈的信心贏得勝選，因為民進黨在中央執政不佳，林右昌在基隆施政也有諸多缺失，選舉大環境對他有利。此外，他主打深澳電廠的空污問題，有效爭取中間選民青睞，他反對年金改革等，也凝聚藍營票源的向心力。

謝立功表示，基隆市的政黨基本盤是「藍略大於綠」，這也是他的競爭優勢，他會提出更好的政策爭取選民認同，相較於本屆在選前不到四個月匆促上陣，而且當時泛藍分歧，他這次參選已作好準備，再加上與藍營市議員團結作戰，有信心「收復」基隆市。