新南向農業合作 六國表態興趣濃

2018-05-18

〔記者李欣芳／台中報導〕印度、越南等台灣六個新南向國家的駐台代表昨首度聯合參訪農委會位於霧峰的農業試驗所，表達與台灣農業合作的高度興趣，越南駐台代表陳維海即表明對台灣農試所與越南高科技農業合作的意願，印度駐台代表史達仁也表示，印度與台灣的農業合作很重要，他期待未來兩國有更多農業交流與合作。

印度將提竹子加工技術合作

官員透露，印度有意與台灣進行竹子加工技術的合作，今年十一月我國將與印度舉行台印農漁業雙邊會談，印度將提出與台灣進行竹子加工技術方面的合作。

在行政院經貿談判辦公室安排下，行政院政務委員鄧振中昨與印尼駐台代表羅伯特、印度駐台代表史達仁、越南駐台代表陳維海、馬來西亞駐台代表馮淑娟、泰國駐台代表通才、菲律賓駐台代表班納友參訪農業試驗所的智慧農業技術，農委會副主委陳吉仲、經濟部國貿局長楊珍妮等官員也陪同。

六國駐台代表參訪杏鮑菇培養室、以溫室種植的台農一號百香果，以及由無人機監控稻田等技術，馮淑娟在看到杏鮑菇培養室內碩大的杏鮑菇時眼睛一亮，當場詢問農試所人員，「你們收不收我們馬來西亞的農民？」農試所則表示，只要透過我代表處安排，農試所願意協助馬來西亞的農民栽種杏鮑菇。

馮淑娟讚嘆台灣各種菇類種植技術，希望農試所也能與其他國家分享相關技術。

班納友表示，菲律賓有上億人口，每年仍需從其他國家進口稻米，若能引進台灣稻米種植技術，就可望提高產量，也增加農民收入。

陳維海表示，越南近年來也重視高科技農業，打算在河內建立一座農業試驗所，占地約卅至五十公頃，若有機會也想與農試所建立合作關係。

史達仁表示，印度在二○一六年與台灣簽署MOU，推動農業合作，去年七月台印兩國也進一步商談農業合作議題，不過，他認為兩國的合作只是在起步階段，期待未來有更多的合作關係；而印度是個農業國家，人口眾多，光是芒果，就有逾八十個品種，今年十一月印度官方將派員參訪台中市的世界花卉博覽會。