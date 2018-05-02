中國挖我邦交國再下一城 ＡＩＴ批：改變現狀無助區域穩定

2018-05-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國挖我邦交國再下一城，使我邦交國數量下探史上最低十九國。美國在台協會（AIT）昨罕見對外發表看法，強調這些改變現狀的舉措，無助於區域穩定，美國關切兩岸穩定，也敦促所有相關者，避免任何破壞穩定的舉措。

中國近年在俗稱美國後院的拉丁美洲猛下功夫，去年挖走我重要友邦巴拿馬後，又誘迫多明尼加轉向。對此，AIT發言人游詩雅昨回應表示，這些改變現狀的舉措，無益區域穩定，沒有任何幫助。

游詩雅說，美國對於兩岸穩定有著深遠且切身的利益，美國也相信近年兩方對話互動，有助於促進和平、穩定與發展。美國也敦促所有相關利益關係者，投入具備成效的對話，並應避免任何升級或破壞穩定的舉措。

美眾議員：美國是台灣重要盟友

美國聯邦眾議員蓋耶哥現正在台灣訪問，蓋耶哥昨受訪表示，中國需要為他們自己的行動做出解釋，但對美國來說，不論中國做了什麼，美國是台灣重要的盟友、夥伴，台灣也一直都是美國在西半球的夥伴，將持續強化美台關係。

對於外界認為中國此舉是對美國「台灣旅行法」的反制，蓋耶哥說，他認為台旅法是對美國真正有益的法案，使雙方能自由通行，他對於通過此法案感到相當驕傲。關於中國軍機軍艦一再繞台，蓋耶哥則說，美方注意到中國的舉動，他雖無法評論軍售個案，但希望台灣儘快擁有美國提供、用以自衛的武器，這樣的支持在國會中跨越黨派。蓋耶哥也再次呼籲，美國國會支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。