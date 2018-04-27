蘇拜會 游允任競選總部榮譽主委

2018-04-27

〔記者楊淳卉、賴筱桐／台北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨前往台北宜蘭同鄉會拜會前行政院長游錫堃，會談約一個小時。蘇貞昌會後受訪表示，他特別邀請游錫堃出任競選總部榮譽主委，感謝游一口答應；游表示，蘇貞昌受黨徵召，為新北市為台灣再拚這場，他非常敬佩，會全力支持。

支持蘇為台灣再拚一場

蘇貞昌昨拜會游錫堃，蘇系立委張宏陸、正國會立委高志鵬陪同。游蘇互動熱絡，會後受訪還以「貞昌兄」、「錫堃兄」互稱。黨內人士指出，榮譽主委是競選總部最高位置，是尊重游的意願，「比主委地位高」，也是游選新北時，游請蘇擔任的位置。

游錫堃說，感謝蘇特別到同鄉會徵詢他意見，他非常榮幸，蘇貞昌是他多年好友，一九八一年一起進入台灣省議會，至今已經卅七年，兩人在省議會八年時是「黨外鐵三角」，一路歷經主導黨外省議員辭職事件及民進黨組黨，承蒙蘇非常多幫忙，蘇非常傑出，是他敬佩的老朋友。

蘇貞昌說，他此次請教游，這場黨交給他的重擔，該如何做好，很感動游從各方面給他很多指教指點，這場選戰很艱難，一定要全黨團結、大家合作，才有贏的希望，讓新北有改變有發展，游一口答應幫忙，給他很多期許加油，他非常感動，「我一定全力衝衝衝」。

針對近日的深澳電廠爭議，游錫堃昨也批評國民黨新北市長提名人侯友宜「關心環保不是競選的時候才來關心，到底他（侯友宜）以前對環境保護、生態維護做了哪些事情？」侯友宜昨天回應說，選舉口水夠多了，他在新北市當了七年多的副市長，新北市連續七年拿到全國最乾淨的城市，「我們做了很多環保工作！」

侯友宜強調，堅決反對深澳電廠燃煤，是他一貫立場，是不是贊成興建深澳電廠，蘇貞昌可大大方方說出來，既然他是「衝！衝！衝！」就不必「閃！閃！閃！」

對此，蘇貞昌反擊，自己對深澳電廠的立場清清楚楚，旁邊的人也都看得清清楚楚，如果沒有看清楚，可以再看清楚一點、聽清楚一點，就會知道他沒有閃躲。