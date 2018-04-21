外長︰友邦組「台灣隊」 將在WHA為我發言

2018-04-21

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕台灣參與世衛大會（WHA）受阻，蔡英文總統當地時間廿日與媒體茶敘時說，會持續與邦交國一起討論，找出能夠更有利、讓我們能參與其他所有國際組織的方案，這些都是持續進行中的事情。外交部長吳釗燮則透露，我們與邦交國已經確定，會在世衛大會上為我發言，並組成「台灣隊」，向世界衛生組織幹事長進洽，細節都已經談論妥當，邦交國都已答應支持我方。

蔡總統︰與友邦共商 助我參與國際組織

總統也提到，台灣海外醫療團在史國等國家的醫療表現有目共睹，這就是其他國家每年在WHA聲援台灣重要理由。她出發前就說要拚外交，不只人到現場，最重要是到最前線，這就是踏實外交，親身體驗，達成互助雙贏局面。

蔡英文說，長期以來，台灣對邦交國的醫療、公共衛生協助，有相當的成效，邦交國對這點都非常肯定，這就是為何在WHA，邦交國都願意為我方發聲。

被問到史王公開支持台灣加入聯合國，政府對此的策略為何？總統說，加入聯合國是台灣人民心裡共同希望與願望，聯合國有一個重要原則，就是普及化、普遍參與，在此原則下，任何有能力承擔義務、願意貢獻國際社會者，都應該加入聯合國相關組織活動，這是我們努力方向，但很多事不能一步到位，台灣會一步步用心走，希望可獲得很多人支持。

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布，為避免外國人分不清史瓦濟蘭（Swaziland）和瑞士（Switzerland），國名將改為伊史瓦帝尼王國（Kingdom of eSwatini），對此，總統則說，尊重史國的處理，至於我們國家的名稱，現在大家都在用，「我的態度也沒有改變」。