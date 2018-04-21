美參議員提案 助我重返WHA

2018-04-21

要求國務卿協助取得觀察員身分

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國參議院台灣連線共同主席殷霍夫與梅南德茲今天共同提出一項法案，要求美國務卿提出一套能協助台灣在世界衛生大會（WHA）重新獲得觀察員身分的策略。

這項法案得到參議員康寧與盧比歐的連署，台北駐美代表處今晚也發布新聞稿表示感謝。眾院今年一月九日已通過外委會亞太小組主席游何等議員提出的「要求國務卿研擬策略協助台灣重獲世衛組織（WHO）觀察員地位法案」（H.R.3320）。

殷霍夫︰中國威嚇 阻擋對台灣的邀請

殷霍夫在新聞稿指出，台灣已經透過多次參與國際對全球健康挑戰的回應來展示對全球健康的承諾，但過去兩年卻無法以觀察員參與世衛大會。他說：「很明顯是中國的外交威嚇阻擋了對台灣的邀請。」

殷霍夫認為，台灣值得在所有國際組織中有一席之地，尤其是在那些展現過實質正面領導的組織中。川普總統展示過有意願面對中國的軍事、經濟和外交侵略時，挺身而出。積極與台灣合作讓台灣在WHA取得一席是對中國在國際組織中推展擴張主義最好的節制。

梅南德茲則批評WHO在北京壓力下收回對台灣的邀請令人深表關切。衛生無國界，這項立法將確保美國盡一切努力讓台灣被世衛涵蓋在內。盧比歐說，在中國繼續孤立和霸凌台灣之際，美國應該強力支持台灣有意義參與國際組織的承諾。這項立法正可以讓美國在台灣於二○一七年被排除參與後，協助台灣重新取得觀察員身分。

美國眾院外委會亞太小組十七日舉行「強化美台關係聽證會」時，主席游何與多位議員都曾關切台灣無法參與世衛大會，游何並表示，美國對世衛的貢獻大於中國，他不明白為何中國可以主導世衛的決定。

不過WHA將於五月召開，國務卿提名人龐皮歐的任命尚未獲國會通過，川普政府正忙於準備和北韓領導人金正恩的會談，國務院是否有足夠的精力和動能協助台灣重新取得WHA觀察員身分，還待觀察。