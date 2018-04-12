星期專訪》黃柏偉︰返台當兵 是我應該做的事

2018-04-12

記者蔡亞樺／專訪

台灣兵役制度面臨轉型陣痛期，有些役男為了閃躲兵役，花招百出；然而，今年三十三歲的黃柏偉並不如此，他十八歲赴美求學、工作，取得美國國籍，一年多前突然接到台灣兵單，這時他已有理想工作、穩定交往的女友，親友、女友都不支持他回台服役，但他毅然捨棄美國的舒適圈回台。黃柏偉受訪時說「當兵不是可以控制的事，卻是我該做的事」，由於對台灣這塊土地的情感以及對家人的牽繫，他從未想過放棄中華民國國籍。

黃柏偉直言，即使他在美國生活，但「同時也想當台灣人」；回台當兵則是他人生的意外插曲。

在美從事生化研發 不放棄台灣國籍 回國盡義務

問：你在何種機緣下赴美讀書？

答：叔叔一家移民到美國波士頓，我偶爾去波士頓探親、找堂姊玩，加上讀高一時，去英國遊學一個月，因而嚮往留學，認真思考去國外念書，而爸媽也很支持。為了加強英文能力，最後選擇美國西雅圖，在台灣讀完高中，就赴西雅圖讀華盛頓大學的生物化學系。

留學取得美國籍 32歲收到兵單

問：接到兵單做抉擇時，面臨什麼困難？父母、女友是否支持你回台服兵役？

答：我在台灣長大，知道要服兵役，當年出國念書才十八歲，所以還沒收到兵單，但仍惦記著兵役。在美國升大學三年級時取得綠卡，後來也取得美國國籍，大學畢業後，順利在西雅圖工作，以為中華民國國籍會因而失效，就逐漸淡忘了兵役。

沒想到三十二歲那年，住台灣的爸媽突然通知我「兵單寄到家裡了」，還說可能「台灣突然想到我」，或是我的服役年限快到的緣故。但就在前一年，我在美國從事肺結核疫苗研究工作，公司剛接到美法衛生單位合作研發藥物的新案，準備開啟新實驗室，正要展開一件很有意義的事，若回台服役，勢必中斷。

這個消息讓我不知所措，且聽過台灣軍旅的負面傳聞，加上自己有美國、中華民國雙重國籍，我上網找資料、諮詢意見，有網友說「別理它，你拿美國護照進出台灣」，但也有網友警告「若沒放棄（中華民國國籍）你就有履行義務」，還有人建議我拖到三十六歲除役就過關。

我在美國生活順利、舒適，若中斷工作，以後就須重來，所以親友都反對我回台服役，遊說我別回去，但我不希望每次回台灣都心驚膽戰，「我不知道服役後會是什麼結局，但我自認是做對的事，而且是做該做的事」。

美國公司起初不理解，為何政府可以干擾他人的生涯？提議讓我留職停薪；最後我堅持回台，大不了回美後重新找工作，後來女友也能理解，於是辭掉工作，將房子租出去，清空所有物品，在去年三月返國入伍。

被分發到替代役 為世大運服務

問：台灣軍旅生活如何？怎會分發至替代役，在世大運期間服務？

答：軍中生活是絕對服從紀律，起初難以適應，「他們要求你在三十秒內刷好牙，你就得照做，要你吃就吃，喊停你就不能嚼，必須丟掉」，有時不禁會想「我到底在幹嘛？為何放棄工作來做這種事？」

完成新兵訓練後，被分發至替代役，因有英語專長，我原本設想會派去偏鄉教學，後來很幸運被派去協助籌備台北世大運，賽事期間分配到選手村服務，處理各國選手入住，每天忙得只能睡五、六個小時，但服務單位大多是年輕人，很快打成一片，日子忙碌而開心，像在上班，比當一般兵有意思。

政府可學美經驗 激勵國人從軍

問：國防部正積極募兵，讓國軍常備部隊全面志願化，你對募兵政策是否認同？有何建議？

答：回台當兵是人生的意外插曲，在世大運服替代役充實而有意義，我運氣很好。但老實說，國外職場競爭、流動性高，像我這樣放棄美國工作回台服役，相信多數人不願意，會認為服義務役是浪費時間。

我認為，台灣徵兵制度是因應時代需求，但時代變遷，兵源過剩才產生替代役，政府推動募兵制的方向正確，就像美國採募兵制，美國軍人是受到尊重的職業，退役後享有優渥的社會福利，品質做得很好，我國政府或許能從這部分著手，投入資源發展募兵制，做好募兵制招募軍人，激勵國人從軍。

問：從你在美求學就業及回台服役的經驗，對台灣青年踏入社會、規劃未來，你有何建議？

答：「年輕人必須踏出舒適圈，挑戰自己」，踏出去尋找自己想要的東西；在西雅圖工作做資料分析的某一天，我突然轉念想到如果我不回去服役，日後很可能沒辦法回台灣，這使我覺得不能逃避，所以我決定離開西雅圖「這個舒適圈」，堅持回國。

對於年輕人，我建議第一份工作不必太注重薪水，吸取經驗比較重要，誰說第一份工作就是要做一輩子？累積三、四年再換工作，從長遠性思考生涯。而我上個月回美國後，搬到紐約，人生地不熟，也還在努力，並非我不害怕，而是我勇於踏出去。

台灣相當國際化 有很多的機會

問：在美國求學工作已十多年，以後是否會回台灣？是否對台灣懷抱著情感？

答：我在美國從事生化產業研發，該產業在台灣還沒有這麼領先，因此先在美國工作，即使在美國生活，但「同時也想當台灣人」。以後會回台灣，希望我的孩子在台灣接受教育，先有台灣孩子的特質和中文能力，然後再到國外學習不同文化。

回國服役發現台灣相當國際化，我發現台北有很多機會，尤其資訊與國際高度同步化，美國一有各種新奇事物，隔天台灣就會出現，資訊同步化相當快速，鼓勵大家多嘗試發掘新的機會。