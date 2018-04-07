黨產會︰國民黨指示婦聯會 為馬蕭輔選

2018-04-07

辜嚴長年以婦聯會資源「挺馬」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會三月五日從婦聯會掌握到國民黨指示婦聯會動員輔選「馬蕭配」資料，佐證婦聯會不僅是國民黨附隨組織，更是國民黨婦女票的選舉動員機器。據了解，擔任過馬政府總統府資政的婦聯會前主委辜嚴倬雲，長年以婦聯會資源出錢出力「挺馬」，國民黨也曾透過黨秘書長出面，讓婦女部離職黨工進入婦聯會任職。

知情人士透露，婦聯會早年和國民黨婦女部前身的婦工會關係密切，同在長沙街舊總部會址的軍方土地毗鄰辦公，錢劍秋擔任國民黨婦工會主任長達卅四年，有四年身兼婦聯會總幹事，兩會皆受蔣宋美齡領導，當土地還給軍方後，兩會才正式分家，婦聯會另搬到林森北路蓋美齡樓。

黨產會在婦聯會資料中查出，婦聯會曾配合國民黨指示，在二○○四、二○○八年總統大選為「連宋配」、「馬蕭配」成立後援會及選舉動員。政黨輪替後，馬政府在二○○九年聘請辜嚴倬雲擔任總統府資政，二○一一年婦聯會捐九百萬元、二○一五年再捐二百萬元，給馬英九捐助成立的新台灣人文教基金會，二○一三年，馬親自頒發總統府二等景星勳章給辜嚴。

馬英九在婦聯會成立六十週年大會，曾提及母親秦厚修在婦聯會長沙街縫製軍衣，自己則為婦聯會惠幼托兒所畢業校友。婦聯會人士也指出，辜嚴有次大壽時，壽宴辦在辜家經營的酒店內，馬英九曾親自致電說「辜媽媽，我是英九」；辜嚴那時便開擴音，讓在場婦聯會員工知道總統向她拜壽。

退離黨工轉入婦聯會任職 成常態

據了解，國民黨長年與婦聯會互動良好，國民黨婦工會、婦女部退休或離職黨工轉入婦聯會任職屬常態，如前國民黨婦女部主任彭再普，現擔任婦聯會組訓組長，她的舊部屬李素珍也透過黨秘書長金溥聰，在二○一一年進入婦聯會慰勞組工作。

知情人士分析，婦聯會組訓組專門負責總會與各分會對口聯絡及任務交代，扮演催出藍營婦女票的關鍵角色，國民黨安插自己人用意非常明顯，婦工會和婦聯會過去是「兩會一體」，現在即便分家，仍然有退休黨工在婦聯會為黨工作。