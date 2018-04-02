首都之戰 綠仍傾向禮讓柯P

2018-04-02

「不能讓國民黨漁翁得利」 一月中旬 蔡即向柯表達合作意願

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨在年底選戰是否再禮讓現任台北市長柯文哲，外界都在看。據了解，早在今年一月中旬「蔡柯會」時，兼任民進黨主席的總統蔡英文，就曾向柯文哲表示願合作的意願。一名執政黨核心人士也透露，大約三、四週前黨內討論北市選舉，雖還「拿不定主意」，目前大方向傾向禮讓柯的情勢未變。

據悉，在「蔡柯會」上，蔡總統同時提到柯文哲的兩岸政策論述與民進黨不同，柯也須面對民進黨內反柯情緒。蔡柯會後，蔡總統一月廿一日接受電視專訪，拋出「柯文哲必須對台灣價值做再確認」，受訪前，蔡還透過幕僚事先知會柯這件事。

蔡英文丟出考題，柯文哲卻在二月歐洲議會演講上暢談台北價值，未提台灣價值，形同「漏接」。即使深綠與獨派不滿，但柯為尋求連任主動出招，私下拜訪民進黨前主席姚嘉文、林義雄，獨派大老辜寬敏、前總統李登輝等，展開請益之旅。

深綠支持者對柯文哲不信任，呼籲民進黨自提北市長人選，蔡英文則在三月廿七日約見海外獨派時，強調「台北市長選戰一定要勝選」，選舉考量與價值考量必須理智檢討，不能意氣用事。

黨內人士曾指出，蔡英文私下透露北市長選戰的想法，就是「一定要贏，不能讓國民黨漁翁得利」。

儘管民進黨秘書長洪耀福等黨內選舉操盤幹部日前私下會面行政院政務委員唐鳳，似乎有意尋覓奇兵，為民進黨不禮讓柯做準備，但執政黨核心人士透露，約三、四週前，高層內部對於台北市長選舉還在討論「禮讓會怎樣、不禮讓會怎樣」 ，雖然傾向禮讓給柯文哲的情勢未變 ，但還拿不定主意。

民進黨台北市黨部主委黃承國受訪表示，北市長部分，民進黨一定會等國民黨人選確定再討論，「宜晚不宜早」，黨的機制很清楚，台北市就是徵召，沒有初選機制，當然要做最好的評估才進行處理，正確答案一定要等到五月才會開始討論。