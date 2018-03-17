婦聯四大基金會改選 辜家全面退出

2018-03-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前婦聯會主委辜嚴倬雲被內政部撤換，今年二月五日辜嚴再辭去四大基金會董事長，婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院、華夏婦女文教基金會近日陸續完成改選，婦聯會新常委張培士一人取得三大基金會董座，婦聯會常委名單也大換血，辜家人全面退出婦聯會。

據了解，婦聯會四大基金會方面，張培士在二月上旬已接婦聯社福基金會董事長，本週獲推舉出掌婦聯聽障文教基金會、華興育幼院。

知情人士指出，婦聯會常委近期出現大幅變動，國民黨北市議員秦慧珠接下常委，秦與婦聯會素有淵源，二○一四年她參選市議員時，婦聯會曾捐廿萬元。與辜懷如有妯娌關係的常委章慈育辭職走人後，辜家勢力已退出總會；至於華夏婦女文教基金會董事長一職，由婦聯會北市分會主委蘇龍華擔任。

新常委張培士 入主3基金會

據調查，婦聯會常委職務長年被同一群官夫人把持，在辜嚴主委任內，常委出席一次常委會議可領五千元，現在資產被黨產會凍結後，婦聯會無法像以前出手闊氣，前外交部長丁懋時夫人史美暢、世界書局總經理閻初、前嘉新水泥董座張永平之妻章慈育三人近期也都已辭去常委。

此外，女作家丘秀芷被找來擔任常委，去年夏天曾一度請辭的陳幸、蔡孔如明兩常委，在辜嚴被撤換後，去年底又回鍋出任常委。據悉，以前婦聯會開支票一律須蓋主委辜嚴、常委陳幸兩人之印，兩只印鑑皆存放在主委辦公室保險箱，平日由辜嚴負責保管，若有須開票時，陳幸會親至辦公室拿章用印。

黨產會︰有人不想讓金流曝光

知情人士質疑，二○○三年婦聯會基金保管委員會帳內資產有七百多億元，如今只剩三百八十五億元，中間高達三百多億元落差，究竟去了哪？

黨產會委員研判，婦聯會一百七十箱二○○六年以前資料及帳冊，被辜家運走後銷毀，看來有人不想讓帳冊及金流公開，去年行政契約協商之際，婦聯會堅持隱匿資產懲罰條款不能針對負責人，更拒將帳冊移交納入契約，如今回顧「一切都有脈絡可循」。

委員也強調，婦聯會歷年檔案及資料均有整理造冊，重要資料存放在木箱，總會空間大到放一千箱資料都還有剩，辜家卻派人將東西搬走，諸多不合理的行為，皆有待檢方進一步調查。