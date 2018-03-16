新台幣改版否 楊金龍：視促轉會決定

2018-03-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍昨首度赴立院財政委員會業務報告，不少立委關注未來新台幣鈔券、硬幣是否改版，楊金龍首度鬆口表示，如果促進轉型正義委員會（促轉會）認定新台幣的圖案是威權象徵，決定要改版，央行會依法辦理。

立法院去年底三讀通過「促進轉型正義條例」，並於行政院下設置促轉會。楊金龍昨在立法院進行業務報告時表示，若促轉會認定新台幣圖案具威權象徵，決定要改版，那央行會去做；但不涉及威權部分，例如教育、科技、動物、自然環境等，就不會改版。

國民黨立委賴士葆質疑，這是否代表「彭（前央行總裁彭淮南）規楊不隨」？楊否認並指出，在彭還沒退休前，央行內部就有此共識。

關於新台幣「全部」改版的成本，彭淮南去年於財委會備詢時表示，假如所有鈔券、硬幣要更換回收，至少要花六年時間，金額約五○○億元。央行當時評估，鈔券都改版，估計要花一一三億元，硬幣則要三七二億元。

若僅針對具蔣介石像的一元、五元、十元硬幣（約占三分之二），以及二百元鈔券來看，央行資料顯示，硬幣鑄造成本合計為二二三億元，鈔券印製成本為六千六百萬元，合計不到二二四億元，但這不包括後續機台的更新、調校費用。

央行發行局長施遵驊指出，新台幣改版的影響很大，例如投幣機、收銀台、ATM（自動櫃員機）、驗鈔筆等都要更新，必須非常謹慎；各國對貨幣是否改版，主要考量偽鈔情況嚴重與否；此外，當發生惡性通貨膨脹時，就會進行幣制改革，而台灣在這兩方面都沒問題。

時代力量立委徐永明表示，過去新台幣歷經五次改版，直到一九七五年蔣介石去世後才放蔣的圖像上去。徐還詢問楊金龍，鈔票上的圖案是怎麼產生的？

楊金龍回覆，是由因應改版而成立的圖案諮詢委員會決定，假設未來需要改版，同樣會成立該委員會，且提高公民參與也可以當成一個選項。

央行統計，截至二月底各類鈔券流通情形，以一千元券占總發行額八十四．二五％最高，比例最低的則是目前具有高度爭議、印有蔣介石像的二百元券占○．一九％。