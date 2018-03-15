宜嘉南高參選人 民進黨通過提名

2018-03-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕面對二○一八縣市長選舉，民進黨中執會昨通過提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長、立委黃偉哲參選台南市長、立委陳其邁參選高雄市長、立委陳歐珀參選宜蘭縣長。

初選落幕 蔡勉黨員團結

民進黨主席、總統蔡英文在中執會中裁示，此次初選競爭非常激烈，初選結束大家就團結一致，這就是民進黨的精神。這四個縣市的被提名人，除了堅守民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的基本價值，未來最重要的任務，就是全力推動、落實所有的改革方案。

民進黨在宜蘭縣選舉紛擾不斷，對提名後黨內整合問題，民進黨秘書長洪耀福表示，要當縣長的人「第一個必修課就是整合」，候選人要展現出整合的誠意。對陳歐珀是否會辭立委參選，洪則說，這是個人選戰選擇，沒預設立場。

面對國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙來勢洶洶，洪耀福評論，林「看似強但其實不強」，「連公文都看不懂、不會看，要別人幫忙看」，一個連公文都不會看的人要當縣長，也太勉強了。

洪耀福說，民進黨過去還沒提名，讓林姿妙一直跑，但等民進黨提名、整合好，選民自然會開始比較。他也說，林的優點是很勤奮，「但一天到晚跟人家握手，只有這樣就能當縣長嗎？」林背後複雜的政商關係，未來也會受檢驗。

洪耀福說，陳歐珀素質比林姿妙好，民意代表和縣長不同，民代要做好問政，縣長要對城市有夢想和實踐力，陳歐珀也必須展現這一點，「但我們知道對手是沒有」。