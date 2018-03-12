海委會下月掛牌 主委鎖定海洋事務專家

2018-03-12

府院近日敲定人選 並規劃李仲威接首席副主委兼海巡署長

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院將在四月正式設立「海洋委員會」，首任海洋委員會主委人選至今雖未定案，但鎖定由海洋事務專家出任，現任海巡署長李仲威則朝接任海洋委員會副主委兼海巡署長的方向規劃。

政府高層官員昨天指出，府院已就首任主委人選交換意見，相信近日就可定案，不會影響海洋委員會在四月成立揭牌的承諾。

政院新設「海洋委員會」，為中央二級機關，下設海巡署、海洋保育署以及海洋研究院等三級機關，其中，海巡署由原本的二級機關調整為三級機關。

對於首任「海洋委員會」主委人選，高層官員指出，海洋委員會籌備成立相關事宜雖是由海巡署執行，海巡署今年起還要執行建造四千噸及六百噸的新型海巡艦等重大計畫，但海洋委員會的層級與定位，遠遠超出海岸巡防署，因此，目前決策階層規劃由海洋事務專家出任首任主委。

至於李仲威的人事安排，相關人士指出，海洋委員會的首席副主委為政務官，依組織法也可兼任海巡署長一職，在此規劃下，由李仲威擔任海洋委員會首席副主委兼海巡署長職務，也會是個合理的安排，「李仲威是一位做實事的人，由特任轉為政務，應不至於介意」。

此外，消息人士說，海洋委員會是第一個設立在高雄的政府二級機關，也代表蔡英文政府平衡南北發展的重要承諾，行政院原本規劃海洋委員會要在今年四月初成立，並由蔡總統親自南下高雄主持揭牌典禮，但在成立時程上目前出現變化。

高層建議世界地球日成立

據了解，多位民進黨內高層人士以及政府高層首長都建議，海洋委員會業務涉及海洋保育領域，若能改到四月二十二日「世界地球日」正式成立更具意義，也可向國際宣示台灣的海洋保育及海域環保政策。

行政院發言人徐國勇昨對此表示，有關海洋委員會正式成立日期，行政院尚未決定是哪一天。至於首任海洋委員會主委人選，行政院回應說，行政院尚未核定，也尚未決定由何人接任。