馬辦︰馬有見王希哲 過程中未提「密使」

2018-03-10

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕對於王希哲來台想扮演「密使」的傳聞，前總統馬英九辦公室昨日證實兩人確有見面，但強調過程中完全沒有提到「密使」或自薦密使，辦公室有錄音為證；而且馬認為所謂「一國良制」並非新創，早在蔣經國當年接見外賓時回應「一國兩制」時就已經提過。

一國良制非新創 小蔣已提過

馬辦指出，王希哲是在黃光國的安排及陪同下，七日下午拜訪馬英九，會面時間僅卅分鐘，對於兩岸關係進行意見交流，完全沒有提到「密使」或自薦密使。

馬辦轉述，王希哲表示，現在台獨勢力都是主張日本是宗主國，認為自己是日本人，希望日治，就是所謂的「皇民台獨」，這樣會引起中國人民不滿；馬訝異說，現在主張台獨者，是真的覺得自己是台灣人，與日本沒有關係，所謂殖民統治、台獨者都是皇民台獨的說法，根本說不通。

馬辦轉述，王希哲認為前國民黨主席連戰曾經提出的「一國良制」，是最適合兩岸關係的做法；馬英九回應，「一國良制」是已故前總統蔣經國當年接見外賓時回應「一國兩制」的說法，並非連戰首創，而且對台灣來講，最好的還是維持現狀，「統一不是不能談，但這是將來的事，而且要看當時的氛圍，如果大陸還是凶巴巴地整天要打台灣，台灣人當然會怕啊！」

黃光國昨天表示，王是被中共放逐的人，不可能當兩岸密使；陸委會則表示已經注意到王希哲私下會晤馬英九的相關報導，未來政府將持續敞開兩岸溝通對話大門，希望陸方有關部門能透過既有的官方對話協商機制，與我方溝通。