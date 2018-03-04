中打壓我外交去年達42件 近10年之最

2018-03-04

策動巴拿馬對台斷交、阻撓我參與國際事務

〔記者蘇永耀／台北報導〕外交部統計中國阻我國際空間事例，去年累計達四十二件，為近十年之最，涵蓋面從政治、經濟領域，到一般文化或體育範疇都包括在內，官員認為，從打壓密度及範圍的激增情況，「今年會更嚴峻」。

根據外交部整理的事例，除傳統挖我邦交國，例如去年六月策動巴拿馬政府宣布對台斷交，也針對非邦交國下手，像在去年一月要奈及利亞履行「一個中國」政策，迫我駐處「摘牌更名、遷出首都、削權減人」，禁止任何官方往來。之後進一步施壓當地政府要求將我設於厄瓜多、約旦、杜拜及巴林等五駐外館處更改名稱。

在國際組織方面，中國在去年五月施壓各國及「世界衛生組織」阻撓台灣參與「世界衛生大會 」，並阻擋台灣記者援例申辦採訪證入場採訪。國安單位評估，今年五月的世衛大會北京仍會重施故技。

另外，台灣民眾無法持我國護照換領遊客證進入聯合國總部參觀，聯合國總部也在中方小動作下，首度張貼公告，建議國人改持「台胞證」換證進入聯合國。

除傳統外交打壓外，中國去年也多次伸手干預民間交流領域。例如去年五月「國際間鑽石原石進出口認證標準諮商機制」（Kimberley Process）主辦國澳大利亞邀我以「主席貴賓」出席該機制期中會議，中國在現場蠻橫杯葛，澳洲最終被迫撤回邀請。

此外，去年六月德國漢諾威大學台灣同學會應邀參加該校國際日，受到中國學聯打壓，要求不能以台灣為攤位名稱。

中國去年也對國際企業擴大施壓。去年七月馬來西亞廉價航空Air Asia-X（全亞洲航空）將進出中國航班的台籍機組員申報國籍欄由TWN（台灣）變更為CHN（中國），之後也陸續對其他國際航空及在中國有投資的跨國企業下手，逼迫「去台灣化」。