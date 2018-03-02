只還部分婦聯會資料 帳冊消失 黨產會要告辜嚴母女滅證

2018-03-02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕去年五月，婦聯會一百七十箱資料及帳冊被辜家搬至台泥倉庫，雖然婦聯會前主委辜嚴倬雲么女辜懷如上週僱用搬家公司載送部分資料給黨產會，對外宣稱之前拿走的是母親私人物品，但經黨產會比對清單及婦聯會職員供詞後，研判辜家說法為推託之詞，待約談及調查工作結束後，將正式向檢方告發辜家兩母女滅證，也會依侵占罪告發不歸還婦聯會資料。

據黨產會調查，上至婦聯會副秘書長汲宇荷，下至負責搬運、打包裝箱的婦聯會員工及辜嚴兩名貼身秘書的約談供詞，早在去年四月婦聯會員工便受辜家指示，開始進行整理、打包各處組的會務、財務資料，婦聯會共一百七十箱資料，被運至德惠街的台泥倉庫存放，並委由辜家保管。

婦聯會員工指證 曾受命打包財務資料

據透露，婦聯會並非沒保存勞軍捐及會務史料，過去面對內政部追討檔案，向來以「年代久遠、無法提供」打發官署。

其實早在二○○五年，婦聯會常委秦舜英便曾代表辜嚴赴美，參加美國史丹福大學胡佛研究所的「兩蔣日記」典藏儀式，允諾由胡佛製作微卷，保存婦聯會存放在台北的史料，包含蔣宋美齡創辦婦聯會及歷年重要檔案。

據悉，婦聯會十幾年前為方便出書及典藏資料，整理過歷史資料。去年五月，辜家派人把婦聯會資料自美齡樓搬走，婦聯會當時也有清單造冊，羅列被搬走的一百七十箱資料內容，包含有一九五○年五月至二○○六年底的完整會計帳冊，一九五五年至一九八九年間「外匯勞軍捐」的支用相關檔案，還有早年婦聯會房產及職務官舍的名單。

黨產會也發現，由蔣宋美齡一手成立的振興醫院，其歷年董事會、財務委員會的資料，完整掌握在婦聯會的手中，也在該份婦聯會提供的清單內，但去年被辜家搬走下落不明，而滯美未歸的辜嚴倬雲，現仍為振興醫院的董事長。

黨產會發言人施錦芳強調，許多參與搬運資料的婦聯會職員曾向黨產會表明，婦聯會二○○六年以前的歷史檔案資料，是辜家下令整理、搬走的，去年這一批資料放在台泥倉庫小房間內，目前卻已不知去向，全案將會盡快移送司法單位處理。