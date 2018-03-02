洪耀福：民進黨北市不會只思考輸贏

2018-03-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨年底選舉是否繼續與台北市長柯文哲合作還是未定之天，民進黨秘書長洪耀福昨天表示，「贏只是民進黨思考的一部分，而不是全部」，並不是說民調最高就怎麼樣，政黨一定做衡平思考，不一定只是用輸贏做思考，也不一定只用感情做思考。

前總統李登輝前日肯定柯文哲表現，表示「民進黨沒有人啊」；高雄市長陳菊近日則與台北市長柯文哲隔空交火，日前受訪時坦言不信任柯，還說要在選對會反應基層心聲，外界關注是否影響綠營布局。

洪耀福說，他仔細看了陳菊的訪問，認為「菊姊講得滿中肯」，的確講到一些民進黨基層的心聲，這些問題柯文哲的確要面對。至於綠營基層反柯情緒，洪也強調要重視支持者的情緒，「不能吃定他們」。

柯文哲應該面對民進黨基層心聲

洪耀福直言，柯文哲對民進黨太陌生，也不理解民進黨，「民進黨是一個很重感情的政黨」，民進黨有一定的價值和想法，政黨不是完全計算輸贏，因此柯稱「陳菊只有一票」很不得體。他也肯定立委姚文智的創意、想法、市政願景，顯示姚是很有未來性的人。

洪耀福說，國民黨政治人物欠缺征戰的氣魄，「所以大家都擠在台北市」，他還引述「三國演義」情節，指十八路義軍討董卓，其領袖是袁紹，但真正敢討伐董卓的卻是曹操，曹操的兵不過八千人，因此曹操崛起是有道理的。