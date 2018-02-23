陳儀用達姆彈攻擊台灣人民

2018-02-23

台灣人怨「中國政府像一隻豬」

〔記者蘇永耀／台北報導〕發生在一九四七年的「二二八事件」，當時的國際社會是如何看待？國史館昨舉行「解密，國際檔案的二二八事件」新書會，書中披露美國在台北的領事館在該年三月三日即向在中國南京的美國大使館呈報，開宗明義就說這是「一場無組織又大都無武裝的台灣人民，與中國陸軍部隊支持的陳儀政府間發生的衝突」，軍隊並用達姆彈攻擊台灣人民。

國史館館長吳密察在新書會致詞說，去年高雄市立歷史博物館委託專家從美國、澳洲、聯合國等海外檔案館中找出檔案推出展覽，這些海外檔案提供很多少為人知的資訊，因此國史館台灣文獻館在徵得同意後，將這些檔案翻譯出版。

根據該書，當時美國派駐台北的領事步雷克向美國駐中國大使司徒雷登呈報的機密報告點出事件起因，指因當時政府專賣局人員於二月廿七日殺害一名女商販的暴力事件，雖然起初只針對專賣局，卻演變為政府與人民之間的鬥爭。民間開始出現領導人，溫和派人士在確保長官公署信守終止戒嚴及協商政治改革的承諾上，獲得初步成功，長官公署同意其要求但似乎仍在拖延，藉以鞏固其軍事優勢。

根據美國領事館的觀察，台灣人雖然遭到機槍及達姆彈（淺層殺傷力極大的擴張型子彈，又稱炸子、開花彈）的攻擊，但仍未使用武器。台灣人正在武裝，以應付未來的動亂。外國人社群未遭侵擾，而美國的名望顯見於街頭。美國台北領事館並做出結論，若政府未能信守承諾，全島將陷入無止境的衝突中。

美國副領事葛超智也在一週後行文司徒雷登，指美國應鼓勵蔣介石換下陳儀，以避免承擔一個代價無限的軍事使命，並確保台灣成為在北海道至菲律賓這條戰略鎖鏈的一環，使其不成為共產主義的獵物。

對於二二八後台灣人的行為，美國台北領事館也指出，到了三月三日週一早上，沒有任何發現或報導台灣人使用槍械的案例。施加於外省人的毆打，均是拳頭及棍棒所為。在全副武裝的長官公署部隊面前，最常見的大膽行為以鄙視中國士兵為典型，自從中國部隊開進這座島嶼，這種鄙視始終未曾停過。

日政府像狗 可保持和平

一九四五年太平洋戰爭結束，中國展開接收台灣過程，美國駐台陸軍戰略情報組也在該年十月提出情報報告，列舉諸多案例說明中國士兵的紀律渙散及搶劫行徑。例如有三十名隸屬基隆七十五師二二二團的中國士兵，強行進入數戶民宅，搶走衣服及珠寶首飾，他們又從被叫來平亂的八名日本警察及若干憲兵處偷走手錶、皮夾、皮包等。隔年四月美軍情報人員也蒐集許多街談巷議內容，一位四十歲車伕說：把這些中國傭兵官員趕回去。他形容日本政府就像一隻狗，它會吠會咬，但可以保持和平跟良好秩序，中國政府就像一隻豬，只會睡跟吃，但對任何人都沒有好處。