立院新會期 3大改革是重頭戲

2018-02-21

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、林良昇／台北報導〕立法院新會期二十七日開議，民進黨團總召柯建銘表示，二十七日開議當天就進行行政院長施政總質詢，新會期的重要議程「一、二、三」，包括「一個國營事業單位預算案、兩個人事同意權（促進轉型正義委員會、國家通訊傳播委員會補提名）、三大改革（軍人年改、司法改革、組織再造）」。

國民黨提空污法等案

國民黨團書記長李彥秀也提出優先議案。她指出，對空污法、礦業法、公司法、司法改革相關法案及軍人年改修法，國民黨團都會考量提出對案或是修正動議；促轉會、通傳會委員人事同意權，會等民進黨政府正式提出人選後，再做通盤考量。

在軍人年金改革案部分，柯建銘表示，預計在三月中由立法院外交國防與司法兩委員會聯席審查。李彥秀說，智庫已在研究對案，國民黨團主張立法過程中引進公民參與機制。她也強調，軍人年改關係到國防戰力維持及募兵制成敗，應有更完整的考量，執政黨不該強渡關山。

司法改革部分，民進黨團幹事長劉櫂豪說，司改的牽涉太廣，包括人民參與審判、參審制度等，需要有更多討論和對話，有些不一定要修改法律。

組織再造部分，還有六個部會未完成組改，包括交通部改制的交通及建設部、經濟部改制的經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部，以及陸委會和內政部。

在人事同意權部分，柯建銘表示，促轉會人事同意權與NCC委員補提名，要等行政院長總質詢結束，約四月，被提名人的名單才會送進立法院。他也坦言，促轉會委員人事案，勢必阻力比較多。

柯建銘補充，各部會的優先法案部分，內政部最重要的是都市更新條例修正草案；農委會的重要法案為有機農業法草案、配合農田水利會升格改制的農村及農田水利署組織法、農田水利會改制條例、農田水利法等三部法律的相關配套；經濟部則為礦業法修正草案、公司法部分條文修正草案。其他還包括空氣污染防制法部分條文修正草案、財團法人法等。

劉櫂豪表示，行政部門的優先法案，會透過立法行政會議進行溝通，然後透過立法院黨團大會確認。

至於行政院長施政總質詢是否二十七日開議就進行？柯建銘說，民進黨團主張開議當天就進行總質詢，朝野黨團原本協商已有共識，但最後國民黨團撤簽，所以，二十六日立法院長蘇嘉全將為此召集朝野協商。