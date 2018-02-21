新一代戰車難求 老舊主力續扛重任

2018-02-21

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員指出，我國地面防衛作戰是由主力戰車、輕戰車擔綱，但現役的CM11及M60A3（TTS）主力戰車都相當老舊，亟待外購新型主力戰車，或是由中科院整合後進行性能提升，但所需經費龐大，國家財力難以負荷。軍方估計，未來十年內還是只能由這兩型老舊主力戰車繼續服役。

外購或自力提升 經費龐大

軍方官員說，地面防衛作戰是由主力戰車及輕型戰車擔任主從任務，我國現有三款主力戰車，包括四百五十輛CM11型戰車以及四百六十輛M60A3（TTS）型戰車，另外有約一百輛CM12戰車。其中，CM12型戰車因為車齡更老、妥善率不佳，已有部分數量進行「化學封存」。

輕型戰車部分，官員說，軍方目前還擁有約五十輛M41D型戰車，但當年都是由老舊的M41A3戰車檢整後進行性能提升而成，軍方已規劃在獲得替代車種之後，就要進行汰除。

據指出，軍方籌獲新一代戰車的想法一直存在，但過去十年因為國家財政困難，國防經費額度有限，加上又以籌獲新型防空飛彈及新型攻擊、通用直升機為優先項目，新型主力戰車籌獲案在過去幾年間不斷遭到緩議。

軍方原本有意在今年度內建案，要向美國採購約一百輛M1A2型戰車，但又因美方評估認為，台灣面臨的敵情威脅以及台灣特殊的地形下，美製M1A2型戰車恐難以發揮，此案又遭到擱置，目前尚未定案。

軍方人士並指出，在新一代主力戰車難以獲得的情況下，我國未來應持續強化反裝甲飛彈的能力，以及增購拖式飛彈車、標槍飛彈等裝備，如此一來更能在台海防衛作戰中發揮機動力和火力，也比重型戰車更適合反登陸作戰。