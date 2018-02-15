79％民進黨支持者︰應提自家人戰北市

2018-02-15

台灣世代智庫民調

〔記者彭琬馨／台北報導〕面對年底的首都市長選舉，民進黨與台北市長柯文哲間的競合關係仍未明朗，台灣世代智庫昨公布民調顯示，針對台北市長選舉，民進黨有將近八成支持者認為與柯文哲理念不同，且有七十八．八％認為應自提候選人。

77％認與柯文哲理念不同

對於民進黨在台北市長選舉是否再與柯文哲合作？兼任民進黨主席的蔡英文總統上月接受媒體專訪時表示，這需要黨的層次討論，而柯文哲也必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺，柯文哲是可以一起作戰的人。

若提名姚文智 66％會支持

不過，台灣世代智庫最新民調顯示，在民進黨支持者中，有七十六．九％支持者認為與柯文哲理念不同，七十八．八％認為應自提候選人；民調指出，民進黨若提名姚文智，有六十六．五％支持者會支持，若提名前副總統呂秀蓮，則會獲得二十四．九％支持。

在不分政黨認同屬性的全體民眾調查中，若台北市形成三強鼎立局面，民進黨提名姚文智、對上國民黨丁守中與柯文哲，姚文智將獲得十六．一％支持度，丁守中二十六．六％、柯文哲四十四．二％；相較姚文智先前僅有十％，支持度已微幅上升；若民進黨提名呂秀蓮出戰台北市，支持度則分別為十一．六％、丁守中二十八．一％、柯文哲四十六．九％。

民進黨台北市長人選遲未明朗，除已表態參選的姚文智，前副總統呂秀蓮二月初也表態考慮參戰，不過黨中央至今仍未表態。媒體人周玉蔻日前則在節目中爆料，民進黨將推出黑馬參戰台北市，但此人不是姚文智、也不是呂秀蓮。

姚文智昨天受訪時則說，他沒聽過黨內會有其他人選，但不管是做牛做馬、還是黑馬白馬，若有更多黨內菁英有意參選台北市長，應共同協調出接近初選的機制，以最民主的程序，爭取選民支持；姚文智認為，初選應以民調方式進行，若他在民調勝選，盼大家都能支持他，若他輸給其他人，也會百分之百支持黨內同志。

姚文智說，只要民進黨團結一致，在三足鼎立的台北市，還是有機會取得勝選。