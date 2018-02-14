聯合國城市論壇 唐鳳視訊再出擊

2018-02-14

〔記者李欣芳／台北報導〕繼去年十二月以遠端視訊方式出席聯合國正式會議「網際網路治理論壇」後，行政院政務委員唐鳳日前以預錄影片方式，參加十二日在馬來西亞舉行、由聯合國人居署舉辦的世界城市論壇，再度於聯合國周邊會議為台灣發聲。

中華民國因不是聯合國會員國，我官方代表無法出席聯合國大會及其周邊會議，去年底唐鳳以遠端視訊方式出席聯合國正式會議「網際網路治理論壇」，一度引起中國代表抗議，十二日在吉隆坡舉行的聯合國世界城市論壇，唐鳳再度獲得突破。

聯合國人居署（UN-Habitat）是聯合國負責人類居住問題的機構，世界城市論壇聚集政府官員、非政府組織成員、專家等，討論城市永續發展相關議題。

唐鳳昨在臉書公布一段影片並貼文表示，很高興獲邀透過遠距影音，在聯合國人居署主辦的「第九屆世界城市論壇」工作坊中，分享台灣社會創新發展趨勢。

影片中，唐鳳以英文簡報表示，社會企業是透過商業模式解決社會問題，也分享台灣社會創新發展趨勢，台灣不論是社會企業發展或社會創新突破，都有許多可讓外界學習的地方。

據悉，唐鳳這次的遠端視訊發言順利進行，國際合作發展基金會也受邀參與世界城市論壇周邊會議，以影片分享國合會在貝里斯推動的合作計畫。