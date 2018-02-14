視導南部駐軍 蔡總統：國防預算每年合理增長

2018-02-14

前往陸軍八軍團、海軍左營軍區提前賀節

〔記者洪臣宏、黃佳琳、涂鉅旻／綜合報導〕總統蔡英文昨天前往陸軍八軍團及海軍左營軍區反潛航空大隊勞軍，總統指出，未來每一年的國防預算都會在合理的範圍內合理的增長，成為國軍最堅強的後盾。

蔡英文昨天中午先前往陸軍八軍團勞軍，頒發加菜金並與官兵一同用餐，八軍團還特別安排防空部隊戰備操演，蔡英文下午則前往反潛航空大隊聽取春節備勤部署，並視導海軍操練。

蔡英文指出，強化國防戰力、守護國家安全是政府最重要的任務之一，未來每一年的國防預算都會在合理的範圍內合理的增長，成為國軍最堅強的後盾。

預算增至ＧＤＰ３％

軍方：逐步成長目標

蔡政府執政前，民進黨新境界文教基金會曾提出「國防政策藍皮書」呼籲，應努力將國防預算增至ＧＤＰ三％水準，但至今仍尚未達標。軍方人士表示，由於國防預算須行政院考量國家整體財政，不可能在短期內一蹴可幾，但仍會以此為目標逐步成長。

兩岸國防預算近年來差距逐步拉大，中國國防部去年度國防預算已突破一兆元人民幣大關，較二○一六年增加七％左右，而台灣去年度國防預算約三二一七億餘元，今年度則編列三二七八億餘元，雖較前一年度增加，但僅佔ＧＤＰ一．八四％。

事實上，我國在二○○九年以後，國防預算皆在ＧＤＰ三％以下，也因為行政院年度預算逐年增長，至今已離該目標越來越遠。軍方人士表示，國軍推動「募兵制」、「國防自主」政策，國防預算會如總統所言逐年增長，但相關預算皆須行政院全盤考量，無法在短期內瞬間大增，國防部未來仍會朝此方向逐年增加，以確保區域安全、穩定。