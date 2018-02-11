洛馬、雷神參加美台國防工業會議 將訪我國防產業

2018-02-11

〔記者羅添斌／台北報導〕「美台國防工業會議」今年將首度移師台灣舉行，國內各大國防工業廠商備感振奮。相關人士表示，此舉有助於突破美台國防工業技術發展上的瓶頸，提振國人及國際間對我國國防產業實力的信心，我國國防產業更將以打入美國國防產業供應鏈為目標，要藉由國防產業帶動台灣整體經濟。

台灣業者盼擠進美國防供應鏈

這項會議預定在今年五月於高雄舉行，會議期程預計五天，除了正式的會議程序之外，多家國際國防工業廠商已表達對我國國防廠商的興趣，會議期間將安排與會代表參訪國內各大國防工業廠商。

相關人士表示，此次有意來台參與的國際廠商包括洛克希德‧馬丁公司、雷神公司及英國航太公司等知名國際大廠，屆時將安排他們到台灣北中南各大國防產業參訪。根據目前安排，中科院、漢翔、台船、中信、中鋼、趨勢科技等，都在安排之列。

長期參與台灣國防工業發展的資深人士指出，台灣國防產業想要打進美國的國防產業供應鏈，不是件容易的事，軍用規格的產品與裝備，較商用規格標準嚴格許多，且要能通過美方一連串的測試，成本也要有競爭力，最主要還是能在經過驗證之後，獲得美方的認證。

他表示，台灣當前積極發展國防工業，但台灣還沒有針對國防工業建立一套屬於自己的認證標準與機制，台灣為了國艦國造與國機國造的政策，未來至少要投入數千億元經費來執行。

以造艦計畫為例，整個計畫環節並不完整，欠缺的是對造艦工程中的檢驗及認證能量，無論是對水面艦還是潛艦而言，軍艦結構強度、抗爆力度、飛彈發射時的抗爆焰承受程度、軍艦運作時的噪音值、電磁防護與校正能力等，這些都需要由專業單位進行檢驗，並予以認證，才能徹底維護軍用艦艇的安全。

他說，唯有台灣自行建立認證標準與機制，才能縮短與國際國防工業產業的落差，更可藉此取得打入國際國防工業供應鏈的門票。