誰選台南市長 藍軍議員嗆吳敦義

2018-02-11

黃秀霜、高思博及無黨籍陳子敬 有意參選

〔記者吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕國民黨基隆及台中陸續完成市長初選民調，但台南卻連提名的遊戲規則都未明朗，黨主席吳敦義昨天到台南參加黨內小組長授證典禮，當場被黨籍議員蔡育輝在台下大聲質問「要不要讓陳子敬（無黨籍前台南市警察局長）選（市長）？」場面一度尷尬，也讓國民黨籍有意參選者黃秀霜、高思博及陳子敬之間的泛藍整合問題浮上檯面。

蔡育輝：都要戰爭了 主帥是誰還不知道

蔡育輝會後表示，黨籍市議員十三日將針對市長人選假投票，結果會向黨中央表達，「都要戰爭了，主帥是誰都還不知道」，再拖下去，選情會更艱困。

吳：正藍全民調 或兩階段初選泛藍整合

對於黨籍議員當場「放砲」，吳敦義回應「一定會注意地方民意」，關於台南的市長提名，有兩個可能，由正藍旗的國民黨員辦理初選，以全民調機制產生；或者邀陳子敬進來，泛藍大團結來進行，之後共同打拚。

吳敦義表示，年底台南市長選舉，泛藍整合是可能的選項之一。他說，希望台南可以比照台中的成功範例，先登記協調，再透過全民調來產生，有志者都能參與，讓初選名正言順，如果有人認為自己是泛藍，歡迎也一起來。

吳敦義補充，可直接請泛藍朋友一起與正藍國民黨做民調，或者採兩階段的方式，黨內先初選，出線的再整合泛藍非民進黨友軍，目前尚未定案，還要與地方黨部研究。

目前國民黨有意角逐市長寶座的人選，包含四年前參選失利的前台南大學校長黃秀霜，以及黨內大老高育仁之子、前立委高思博，而無黨籍的陳子敬已掛起看板、甚至在永康區成立競選總部，並表態願意比照柯文哲模式，與國民黨進行泛藍整合。

對於吳敦義的說法，高思博認為市長提名民調才是最公平、公正，他建議初選時，應將整個泛藍都納進來，團結志同道合的所有力量，回應人民的呼喚。

黃秀霜則說，政黨該有其主體性，無論最後協調或民調，人選都應該是黨員，她歡迎陳子敬入黨爭取提名，若以無黨籍的身分參加初選，恐怕不適合，「最好過完年就辦初選」，否則資源會一直消耗下去。

陳子敬則覺得「在野大聯盟」應共同協調，所有非民進黨參選人都該納入。至於何時初選，他認為「還不急」，以往經驗都是選舉前半年，因此五月底再辦也可以。