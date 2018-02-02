陸委會：中國藉特定團體破壞台灣秩序

2018-02-02

反駁國台辦 指中方操弄台灣黑道 並對學校、基層不當拉攏

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委張小月日前表示，今年將健全兩岸法制的防衛機制，避免中共特殊統戰或政治目的，中國國台辦前天批評這是拿兩岸交流開刀，升高兩岸對抗。陸委會副主委邱垂正昨日嚴正駁斥，指控對岸藉由影響特定政治團體或黑道勢力破壞台灣社會秩序，以及不當拉攏台灣青少年及村里人員赴陸旅遊、就學、就業。

邱垂正強調，政府對於上述中國各種非正常兩岸交流作為的樣態，都已有所掌握，並將對於一些可能危害台灣人民福祉，破壞兩岸正常交流秩序的活動，努力檢視現行法規，進一步強化法制基礎。

政府將強化兩岸法制的防衛機制

邱垂正指出，自從前年五二○以來，中國大陸有關方面除假借兩岸交流之名進行矮化，並更改我國立大學校名，刻意操作、迴避我綠色執政縣市交流，還企圖激化台灣內部藍、綠對立，利用台灣民主自由體制，影響特定政治團體或黑道勢力破壞社會秩序，甚至刻意進入各級學校、地方基層，以低價或免費旅遊為誘因，吸引青少年及村里人員赴陸旅遊、就學、就業，進行不當拉攏，這些絕非正常交流的樣態。

邱垂正表示，為了維護台灣的民主體制，陸委會今年將檢討兩岸條例及相關法規，並檢視政府相關管理作為，強化兩岸人流安全管理，對於可能傷害國家主權、違害人民福祉、傷害台灣自由民主社會的不當行為，事前預防，但也會對正常交流持續檢討開放，便利人員往來。

邱垂正指出，過去一年八個月來，我方總共核准中國各省及直轄市一百五十團來台交流，省級以下各級台辦以及外圍組織相關團體更是數倍於這個數量；反觀我陸委會、海基會赴陸情況，不但無法組團、只能隨團，而且層級之低且次數之少，都呈現不對等的情形。

他並說，有關兩岸學者交流部分，中國對於台灣涉及兩岸學者赴陸，都會貼上藍、綠標籤，使台灣學者無法與對岸進行正常學術交流；反觀中國學者來台，雖然人數已有減少，但沒有一位因為批評台灣兩岸政策而未獲准入境，上述案例可以證明我方積極維護兩岸交流，「公道自在人心，不能混淆視聽。」