新聞分析》中國的戰略部署

2018-01-31

記者鄒景雯／特稿

中國為什麼要逕行開通M503與三條W航路？很清楚，這是中國對台戰略部署的一環。前不久，民航局以飛安的理由，暫緩東方航空與廈門航空共一七六班的春節加班機申請，做為反制。昨天，北京仍不同意啟動協商，於是這兩家中國公司被迫取消班機。這次的過招，只是開始，未來恐怕會愈來愈多。

針對政府的處置，若干藍色思維者自始即嘲諷有加。如今，有關何為有效策略，或許可以仁智互見，但是中國這麼做的道理是什麼，大家則必須有所認識，才有助於形成共識。

中共在去年十一月召開十九大，完成黨務領導人換屆，確立最高權力集體的布局，今年一月二中全會又將「習思想」寫進中國憲法，鞏固了習近平「新時代」的地位，再待下月兩會召開，通過全國人大、中央政府及全國政協人事，黨政班子全數到位，預料中國對台工作就會更加整齊劃一的執行。

如果以習近平「兩個一百年」的目標，即中共建政一百年時實現中華民族的偉大復興，則從二○四九年倒推回來，二○一八年開始，未來三十年間要做的，無疑就是從政治、經濟、軍事、社會、文化，全方位的「吃掉」台灣。而有關以民航機遂行M503航路，正是其中準軍事的範疇，涉及非常挑釁的國家安全問題，台灣政府若無所作為，才該被嚴厲批鬥。

中國劃設M503航路的企圖，早在二○○七年就已經蠢動，當時兩岸在國際上就此激烈交鋒，二○一五年馬英九政府與之一度達成向西移六浬的「修正版」妥協，但是到了蔡英文政府上台，對方在上月初，一不做二不休，撕毀前議，直接以實際行動對上了「海峽中線」，而且採由南向北飛行，再加上三條由西向東飛行的W航路，其向國際宣示的，是把台灣海峽視作是它的內海，不僅大幅壓縮台灣空軍演練的空域，並且危及台灣本島與金門外島的航空安全，更不要說直接影響我軍在防衛固守上的反應時間。

這樣的危險行動，當然不是台灣單方面的承受，事實上，直接驚動到了華府，而老共的對象，實則也是拳指老美，美國表面上講，兩岸民用航空與安全問題應由雙方對話決定，頂多重一點說，反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀，檯面下則是慎重其事地找上了北京表達關切，日本政府同樣在外交辭令之外，追隨了美國的步伐，也希望中國能夠打消原意。

中國不敢大對大，於是把台灣當作可以教訓的軟肋，在國際聯手施壓下，包括歐洲議會外委會主席指責中國此舉損及歐盟公民的飛航安全，中國在面子上，當然不可能就此停航，但是根據我方的監控，對岸實際上稍有收斂，每天維持初期低密度飛行，沒有再繼續擴增航班，顯示北京也必須估算後果。

在這樣的格局下，再來看台灣採取杯葛春節加班機的措施，照理該思考其是否過度輕微無效，竟還被反對黨指責是「惹事」、「闖禍」，令人無法想像這些人居然執過政，或者是看準了資訊上的落差，才敢這麼欺侮人民、公然媚中？