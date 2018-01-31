東航廈航不飛加班機 其他航班還有機位

2018-01-31

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕因M503航路爭議，民航局暫不核准中國東方與廈門航空一七六班兩岸春節加班機，東航、廈航昨宣布取消加班機。陸委會相關官員透露，去年兩岸春節加班機載客率僅一半，若今年扣除東航、廈航一七六班，其實總班次只比去年少一班，整體運量與去年差不多，但局部仍可能出現吃緊狀況。

台企聯：蔡政府犧牲台商權益

相關官員解釋，東航和廈航的一七六班加班機在中國主要有八個航點，包括上海、無錫、南京、合肥、杭州、廈門、福州和長沙；加班機取消後，對於南京、長沙、合肥等三機場衝擊較大，不過政府已經有備案，不排除啟動服務專線，解決台商轉班的問題。

據指出，東航和廈航加班機取消後，已訂票旅客近日會改訂其他航班，截至昨天為止，從二月十日到十五日的除夕，相關八個航點仍訂得到機票，連三個較吃緊的機場，定機航班與加班機都還有機位；至於二月十八日（初三）到廿五日，這八個航點的定期班機也都還有位子。

面對東方、廈門兩家中國民航公司宣布取消春節加班機計畫，中國台商「台企聯」會長王屏生昨日批評，政府「把小事變成大事」，夾在兩岸政府中間的台商只能被「屈之以力」，犧牲權益。

黨政人士：沒有飛安奢談權益

對此，黨政人士反批，「沒有飛安何來台商權益？」台商經常往返兩岸，更應重視飛安，「王屏生身為會長，哪次幫台商為了飛安向中國喊話？王已嚴重失職，還有資格當會長嗎？」

王屏生昨出席國民黨智庫舉辦的「保障台商權益論壇」。他受訪表示，M503航路是「國際航線」，兩岸爭議沒那麼大，很容易解決，小老百姓無法告訴政府該怎麼做，「但以我們來看，應該不要小事變大事」。

王屏生指出，真正受影響的台商人數大約一、二萬人，大家可以到香港轉機回台，如果政府承認「九二共識」，這些事情就都不會有。他說，陸委會主委張小月說，台灣人民只能收之以理，不會被屈之以力，但夾在中間的小老百姓台商，不得不被屈之以力，而且權益被犧牲。

對於政府認為沒有春節加班機，台商返鄉仍有許多途徑，「台企聯」榮譽會長張漢文則表示，那會浪費很多時間與費用，像他認識的台商一家十口要回台灣，根本不可能，很多人都決定這次過年不回台灣了。