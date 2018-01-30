「司法界可能引用迴避條款」 陳師孟：想讓我虛度任期

2018-01-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任監委陳師孟昨天上任，他在立法院審查時揚言要辦「恐龍法官」，他昨透露，司法界可能會用「迴避條款」，讓他無法處理想查的案件，計畫讓他虛度兩年半任期，不過，他會據理力爭。

陳師孟昨天上午不到九點就到監察院，愛豬的他打上藍色豬領帶，還剪了頭髮。他說是監院裡年齡最大的，在人生最後階段，這是挑戰，也是有意義的工作。

楊芳婉與陳師孟一同報到，十一名新任監委已全部就職上任。楊芳婉表示「責任重大」，雖然任期很短，希望能夠做一點事。她的夫婿、陸委會副主委張天欽還特地請假兩小時，全程陪同。

台灣國一早到監院陳情，希望陳師孟能查扁案。陳指出，這九年多來，他一直把扁案放在心裡，扁案若能真相還原、還扁一個清白，是做為監委不可旁貸的責任；他會與法律諮詢團隊討論，等熟悉監院運作後，他才會開始處理核心案件。

陳坦承，心中的確是有核心案件，但有哪些要避談，因司法界可能會用所謂「迴避條款」，讓他沒有辦法處理想查案件。媒體追問有哪些案件必須迴避？陳說：「我想大家都知道。」

依「監察法施行細則」第三條，監委應自行迴避情形，包括「依其他情形足認由其執行批辦、調查或審查職務顯有偏頗之虞者」；如未自請迴避，得由監察院長為迴避之決定。陳強調，細看條文，有很大的解釋空間與彈性，如司法界用這種戰術來做技術杯葛，他與法律顧問團也會據理力爭。

要辦的第一案 年後提出

陳也提到，他要辦的第一案，大約在農曆年後的第一週就會提案，有一些案子阻力很大，若準備不好，被人家抓到漏洞就必須要負責，因此準備充分再開始比較好。