星期專訪》監察委員陳師孟：辦恐龍法官 鎖定馬扁10大案

2018-01-29

記者鍾麗華／專訪

新任監委陳師孟今天上任，他接受本報專訪時表示，初步已鎖定馬、扁等十大案的「恐龍法官」，不過，第一案將以練習「操兵」為主，不會辦核心案件，而是與阿扁有關的人權案，預計農曆春節後就會立案調查。他強調，任內會處理三類「恐龍法官」，即辦綠、不辦藍、維護國民黨產的法官。

陳師孟說，他曾主張廢監院，但台灣的司法並不獨立，必須有監察權制衡，他期待監察權有朝一日能退場，但須先把惡質的「恐龍法官」清除後，再談監院存廢。陳認為，蔡總統在前年的就職演說中特別提到司法改革，相信蔡總統深知司改的重要，「應該不會太後悔提名我當監委」。

陳也提到，上任後希望改變監察院文化，讓監院敞開大門，增加外界對監委的信任。未來他將推動彈劾案記名投票，另外，現行彈劾規定，提案監委為兩人，交由另九人審查，提案人卻不能參與審查與投票，如此增加彈劾案不必要的阻礙，期盼能加以修改。

問：上任後要查的第一案是什麼？

答：我不會剛上戰場，就全面開打。對於監院運作，我還不是那麼熟悉，如果第一案就選關注度高的馬、扁核心案件，難度會比較高，萬一處理不夠周全，可能會影響日後辦案。因此，第一案是練習「操兵」，但也不能只打蒼蠅。

組法律顧問團 定期請教

我會選比較周邊的案子做為「起手式」，不會挑戰法官對於「實質影響力」、「法定職權說」的法律見解，也沒有太多政治立場的差異，這對我來說，壓力比較小，大家接受度也比較高。我只能透露，第一案是與阿扁有關的人權案，雖不是核心案件，但有非常重要的意義，預計農曆年後會立案調查。

問：你曾提到會籌組法律顧問團做為諮詢，顧問團成員有哪些？

答：我邀請法律專業朋友組成顧問團，包括律師、法官、大法官、法律學者等，目前有五位成員，還有兩人尚在邀請中。我以後會每隔一週與他們會談一次，把我的想法向他們請教。

現在台灣的司法恐龍有三種類型，一個是辦綠、另一是不辦藍、第三種是維護國民黨黨產，處理三種類型恐龍是我的任務所在，我初步想法是在任期內調查十案，對於哪些案子要優先、順序應該怎麼排、是否再增加其他案件？我都會請教顧問團。

提出調查案後，還要撰寫調查文，這些都要做得非常完備，以免被對手批評，雖然我看起來是粗人，但不會那麼魯莽，我會很仔細、小心地去行使我的職權，因此，包括進入每個案件的攻防策略，我也都會向顧問團討教。

問：你曾提出「四權憲法」，認為監院可「廢物利用」，怎麼看待監察權？

答：我以前主張廢監院，過去我的觀念，認為監委對公務員違法失職提出彈劾糾舉，是多此一舉，因為公務員違法有司法體系可處理，失職也有層層的上級行政長官來管理，監院存在，只是雙頭馬車，反而造成權責不分。

不過，兩年多前，洪秀柱代表國民黨參選總統，她在臉書重提過去質詢我擔任總統府秘書長時的一段影片，當時洪因不滿我對國旗的發言，把我移送至監院調查，後來監院要我深自反省。洪的影片卻勾起我的回憶，我去查「監察法」與「憲法」，卻發現司法院人員、法官也是監委彈劾的對象，我突然茅塞頓開。

監察權制衡 司法體系「除垢」

台灣目前司法並不獨立，法官卻能判生判死，因此必須有監察權制衡，「四權憲法」是最理想的。英、美等國可以三權分立，是因他們司法相當獨立，不會被行政掌控，加上法官民選、有陪審團制度，法官不會恣意妄為，但台灣若是三權顯然不夠。

我也期待監察權退場，但條件必須成熟，也就是台灣司法獨立，必須要先把司法體系「除垢」，清除惡質、恐龍法官，若不把這些「害蟲」、「癌細胞」除掉，整個司法體系再怎麼改革，他們還是會興風作浪。

問：監院需要怎樣的內部改革？

答：我在上月出版的政論新書中提到監院應有配套改造，包括成立「轉型正義真相與平反委員會」，針對高度政治性司法案件主動優先進行調查；同時改組現有的「諮詢委員會」，現任委員過半是深藍人士，包括陳長文、張麟徵等人，我建議應由現任的監察院長決定聘任，改為監委也有建議權。

另外，公務員遭彈劾後，送到司法院的「公務員懲戒委員會」議處，但公懲會委員幾乎都由法官組成，對恐龍法官難免官官相護、從輕發落。前監委陶百川早在一九七七年就曾建議，應由總統、監院、司法院各推派三人組成懲戒委員會，如此才能避免「自己人審自己人」，但這非監院內規，仍盼監院能提出建議，送交司法院和立法院參考。

至於彈劾記名，監察院長張博雅在二○一四年於立院審查人事同意權時曾表示不反對；據我所知，新任十一名監委大多也支持彈劾記名。現任監委過去沒人說服他們，若新任監委積極推動，相信他們不見得都是鐵板一塊。

改變文化 推彈劾案記名投票

此外，現行彈劾規定，提案監委為兩人，交由另九人審查，而提案的兩人不能參與審查與投票，這很奇怪，也不太合理，我仔細讀「憲法增修條文」，並沒有如此規定。兩位提案監委對案件最熟悉、最清楚，卻不能參與表決，這對彈劾案增加不必要的阻礙，期盼這些內規都能有所改變。

問：過去直白的說法，引起話題，上任後是否改變？

答：對於未來發言尺度，等進入監院後，我會詳讀監院紀律規範，監院有紀律委員會，我也怕被送到紀律委員會，一開始就什麼案都辦不了、什麼事都做不了。

過去很少聽到監委對外表達意見或說明監院運作，但監院何必搞得神秘兮兮、像衙門一樣，我始終不認為這是正常的，現在連法院都透明化了，甚至法院都有直播；其實只要做得正、行為沒有脫軌，不必老躲在暗處。我希望改變監院文化，讓監院敞開大門、多一點親民做法，反而可增加外界對監委信任。

外界攻擊圍剿 「一步不退」

去年被提名監委到今年審查期間，我承認說了很多話，但我是希望讓一般民眾、對手與敵人多知道一點。我從不隱瞞未來要處理「恐龍法官」，不要讓他們覺得被埋伏、被突襲，反而是要讓他們清楚明白。法官、檢察官、律師團體儘管可以來攻擊、圍剿我，但若以為我會因此退讓，他們是等不到，我是一步不退的。

其實我的本性不是到處和人作對、吵架。我在學術界、政界四十年，最深的體會就是，若要以寡敵眾，唯一戰略就是要高調；面對強大的對手，若選擇低調、溫文儒雅、與人為善、以和為貴，這種做法是自討苦吃、自尋死路。過去從事社運，面對威權的國民黨能示弱嗎？示弱就是死路一條。

問：蔡總統為何會提名你？

答：我不是非常確定，但有一個原因，我覺得相當可能，就是她認同我對監察權的想法。我把監察權制衡司法的發現與想法，告訴朋友，其中一個是民進黨立委王定宇，據我的瞭解，他告訴了蔡總統，說不定蔡總統認同此一想法，因此很難把我從監委提名的名單剔除。不過，我想，蔡總統在前年的就職演說中特別提到司改，她深知司改的重要，應該不會太後悔提名我當監委。