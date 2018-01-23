美售我肩射刺針飛彈 今年運交

2018-01-23

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方上週一口氣公告肩射式刺針飛彈系統等三個軍事採購案完成決標，金額合計達到台幣一百三十三億餘元；另根據國防部最新決標公告指出，我方已與法方簽約，並已在日前完成幻象戰機零附件等四項的採購。

軍方官員說，這三個完成決標的軍事採購案，大部分都是海軍的購案。根據決標公告，三案包括：刺針飛彈等三十三項（金額為五十一億五一九七萬一四九六元）、魚雷延壽套件包等十五項（四十九億二一八九萬○○六二元）、標準二型飛彈組段採購（三十二億七八一五萬七一五○元）；其中美國售台二百五十枚肩射式刺針飛彈，將在今年起分批交運台灣。

軍方官員說，台美軍購案完成決標，其中又以肩射式刺針飛彈最受矚目，將可讓海軍中小型艦艇也可擁有防空武力，也會配備給海軍陸戰隊步兵營使用。

美國國防安全合作署是在二○一五年十二月公佈對台軍售項目，其中包括二百五十枚的Block1-92F人員攜行式（肩射型）刺針飛彈，在二○一七年至二○二○年執行。

軍方官員指出，美國宣佈售台的這一批肩射型刺針飛彈，是專供光六快艇、沱江級飛彈巡邏艦等海軍輕快兵力，以及陸戰隊步兵營部隊使用，以有效提升戰場存活率，並讓敵軍的航空器產生重大損傷。

購得零組件 幻象妥善率將升至75％以上

另外，我國幻象戰機面臨飛彈已屆壽期、零組件籌補不易等問題，空軍今年編列約五十億元經費進行補強，估計可將幻象戰機的妥善率，由現行的六十％提升到七十五％以上。

軍方官員昨表示，國防部已在上週發佈幻象戰機零附件等四項購案的決標公告，金額為台幣三十二億六四一○萬元，將自今年三月一日起執行，預計至一一一年八月底執行完畢；在幻象戰機配備魔法及雲母飛彈的零組件更新部分，是另案採購，預期在近期內也將完成決標。

我國共計向法國採購六十架幻象戰機，早期因為台灣與法國氣候、溫濕度不同，加上鹽份侵蝕等問題，幻象機來台後一度出現水土不服狀況，在法國技師來台協助處理解決後，又因法方經常延遲後勤零附件的提供，導致幻象戰機妥善率難以提高。

此外，針對幻象戰機涉有非法佣金問題，空軍跨海到法國打官司維護我國權益，導致幻象戰機原廠及主要零組件供應商不快，對後勤零組件供應合作出現不利影響。