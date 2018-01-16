新聞幕後》陳菊已在「努力思考」

2018-01-16

記者鄒景雯／特稿

從十九歲跟著省議員郭雨新參與政治，將近半世紀以來，「愛拚才會贏」一向是陳菊的風格，光是在戒嚴時期，因美麗島事件落獄，面對唯一死刑的叛亂罪審判，不惜寫下遺書明志，都沒懼怕過的她，如今又怎麼可能會害怕輔選其所屬意的新高雄市長人選萬一失敗會如何？

陳菊二十八日原本要…

事實也確實如此。民進黨四個執政縣市的黨內初選，是從這個月十五日到十九日辦理登記，待參選人全數出列後，陳菊原本已經規劃要在二十八日星期天，正式站出來公開表態，力挺立委劉世芳接棒，隨即展開大兵團作戰；而且她深信，只要全面動員，在黨內初選不是沒有一搏的機會，意志就像她的歷練，一貫堅定。

臨到最後即將攤牌的前夕，讓陳菊終究沒把戰盔戴上的關鍵理由，不是別的，正是：台灣當前的大環境並不順遂，來自外部的挑戰格外嚴峻，如果執政黨在高雄「過度分裂」，「即使贏了，也等於輸」。這念頭一轉，「南霸天」豁然開朗、海闊天空，劉世芳也在一月十一日召開記者會，鞠躬到把頭點至桌面，宣布退出初選角逐。

高雄的情勢緩解後，民進黨中央桌面下全力在爭取陳菊揮軍北上的可能性，新北市之所以動見觀瞻，在於實力雄厚的侯友宜若當選，對於民進黨來說，不只是新北版圖繼續「淪陷」，也預示朱立倫的「復活」，而朱立倫近來在政策路線的選擇上，身段相對靈活，例如他要求境內核電廠如期除役，贊成「一例一休」必須修法給予彈性，逐漸與國民黨意脫鉤。

陳菊不諱言黨中央的期待，拗不住同志的拜託與勸進，從一定全力為年輕的抬轎，到鬆口說「會努力思考」，儘管是陷入長考，也已經給民進黨打了好大一筒的強心針。

要細數美麗島世代的元老，要戰，可以立刻說止戰，要退，卻被力拱不能退的，陳菊應該是第一人，這種強烈的被需要，在險惡的政治角力場上，更是凸顯其是一號人物的能耐。

高雄市剩下的四位角逐者中，民調支持度目前暫時領先的陳其邁，在被問到年底萬一有機會入主市府的假設性問題，私下很坦率的直言：「市府需要這麼多人，而他沒有這麼多人，當然要繼續借重現有的，才有可能無縫接軌市政」。這個態度很上道，很明確，只不過他現在什麼都不是，因此沒有身分表達。

按照這些種種跡象顯示，民進黨的整合，正朝著清楚的方向在前進。