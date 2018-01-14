藍營黨工諷蔡英文是過街老鼠 就像當年的馬英九

2018-01-14

〔記者陳鳳麗、施曉光／綜合報導〕蔡英文總統昨啟動年底直轄市、縣市長選舉輔選，第一站就選定南投縣為民進黨徵召參選縣長的洪國浩輔選，國民黨南投縣黨部主委洪榮章說，小英現在的處境就像二○一四年的馬英九，她來一次洪國浩就少一千票選票。

國民黨投縣黨部主委：

蔡來一次就少一千票

由於小英第一站就是國民黨主席吳敦義的故鄉，是否是「下馬威」？吳敦義昨出席紀念前總統蔣經國活動時回應，這並沒有什麼下馬威的問題，就像他一樣，也是每一個縣市都要去跑，如果他跑到蔡英文的出生地，絕對沒有踢館、下馬威的意思。

吳敦義諷刺說，如今拒馬已經成為蔡英文生活的一部分，每一次民眾到蔡英文的官邸或其所在之處，都有拒馬，還加刀片，這已經成為大家耳熟能詳的配件。

蔡英文今年首場輔選就到南投縣，在中興會堂的造勢活動中為洪國浩站台。國民黨南投縣黨部主委洪榮章對小英的輔選，以反諷的口吻說：「以她的人氣，請她多來幾次，對國民黨是好事！」

洪榮章表示，領導者要有自知之明，蔡英文現在是「過街的老鼠」，處境與二○一四年的馬英九很像，當年馬英九去嘉義市幫陳以真輔選，讓選情丕變。現在蔡英文來幫洪國浩輔選，來一次洪就少一千票，歡迎她多來幾次；而國民黨輔選都是戰戰兢兢，都以五五波局勢來看待。

代表藍營尋求縣長連任的林明溱則說，總統和行政院長來幫洪國浩輔選，是意料中的事，但仍覺得總統輔選應有所節制；而洪國浩有總統和行政院長做靠山，自己只能尋求縣民當靠山。

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馬英九#過街老鼠