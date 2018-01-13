響應教宗關懷移民難民 蔡總統：台灣即是移民血淚奮鬥史

2018-01-13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各，響應教宗「二○一八年世界和平日文告」，蔡總統向方濟各表示，聖座在文告中，以「移民與難民：尋找和平的男女」為題，籲請各國以「充滿信心的眼光」看待全球遷徙現象，勿視其為威脅，而是建設和平未來的機會，衡諸當前國際局勢，移民與難民受壓迫的悲劇時有所聞，她深感欽佩與認同。

台灣人民感同身受

蔡總統表示，許多移民往往出於絕望，必須冒險離鄉背井，因為原本的居所已無法提供安全的保護與生存發展的機會。對此，台灣人民特別能感同身受，因為回顧台灣過去的發展，即是一頁頁移民奮鬥的血淚史。

總統指出，台灣早期多為南島族群，第一波大規模移民潮始於三百年前，這群「唐山過台灣」的先祖迫於窮困，冒險渡過俗稱「黑水溝」的台灣海峽。另一波移民潮發生在一九四九年，肇因於戰亂，約兩百萬人被迫逃離中國大陸來台。

她表示，不論移民的緣由是貧窮或戰亂，這些先民落腳台灣後，胼手胝足、共同奮鬥，都成為這塊土地的一份子。台灣作為移民社會，族群融合與意識形態衝突是無法避免的課題，但我們經歷艱辛的民主轉型，已蛻變為華人世界民主自由的國家典範。

總統由衷期盼，聖座的和平日文告如暮鼓晨鐘，不但在世界各地引發迴響，更進而促成全球各國展開具體行動，祈拯救受壓迫的移民與難民於水火之中。