黃世銘彈劾案未過 高涌誠不認同

2018-01-13

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九被控在「九月政爭」中涉及洩密、教唆洩密案，當初洩密給馬的前檢察總長黃世銘判有罪定讞，不過彈劾案未過，引發爭議。時代力量昨公布給監委被提名人的問卷，其中詢及是否同意當時監察院彈劾案未通過？被提名人高涌誠回答，不同意當時監察院之決議。

高涌誠說，他是當時的檢察官評鑑委員會委員，認為黃世銘已構成違失，應予彈劾，因此不同意當時監察院之決議。

被提名人王幼玲回應，黃世銘洩密案在監察院經過兩次彈劾審查，兩次贊成及反對票數都一樣，而未通過彈劾，但高院卻判黃世銘有罪定讞。現在來看黃世銘當然應該被彈劾（法院已經認定），當初沒通過彈劾，要看調查資料是否完備，因為如果調查資料不夠周詳，就無法明確地說，當時未通過是受到政黨意識形態的干擾。

被提名人蔡崇義表示，就黃世銘洩密案，既然刑事判決有罪確定（民事亦判決賠償），依此觀點，個人同意彈劾（刑事、民事及懲戒可以併行）。

時力問卷指出，「對於黃世銘違法洩密之彈劾案未通過之立場，若您為監察委員是否同意？」瓦歷斯．貝林（Walis．perin）、楊芳婉、趙永清、楊芳玲表示不評論個案；張武修認為須進一步研究；林盛豐、陳師孟、田秋堇則對該案表示同意。

立法院全院委員會昨對監委被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修六人行使同意權進行詢問，時力與國民黨立委關切集會遊行禁制區範圍過大，及警方管制人員是否濫權等議題。

高涌誠表示，依他個人理念，集會遊行法中關於禁制區的規定應予以廢除，他支持「集會遊行法」修正成「集會遊行保障法」，未來若有機會擔任監委，會針對警方對陳抗處理的ＳＯＰ進行了解。