救國團占地和解案 中市府拒刪「不當」二字

2018-01-08

〔記者陳鈺馥、黃鐘山／綜合報導〕救國團台中市團委會占用台中市公有土地四十六年，台中市政府提告討回遭侵占的國產，去年一審判決救國團敗訴，救國團上訴二審後，法官勸兩造和解，中市府同意救國團續用四年，但建物須無償返還國有；救國團還要求刪除不當利得「不當」二字，但台中市府不同意。

據了解，緊鄰台中忠烈祠的救國團台中市團委會，其建築物所在土地在日治時期是國幣小社台中神社，今為台中市北區水源段一三一地號的公有土地，救國團自一九六九年四月借用兩年後，霸占至今。

獲續用四年才還地

台中市府在二○一五年提告排除侵占，去年二月一審判決救國團應拆屋還地，並繳納追溯五年之「不當利得」四○○萬二三八一元，以及自二○一六年一月十四日起至返還土地之日止，按月給付原告十七萬九二六三元。

救國團去年上訴二審，法官提和解方案勸兩造和解，建議救國團繼續使用六年，屆期救國團應將地上建物，全數讓與台中市政府，並在和解成立之時，即為同意點交。

二審法官更要求，救國團應該給付和解成立之前，依原審判決所認定使用面積，按申報地價七％計算「不當利得」；救國團應於繼續使用期間，依使用面積「按年給付」申報地價七％不當利得。

知情人士指出，台中市府二審願意和解，但主張繼續使用時間須縮短為四年。救國團在去年十二月六日以停電戲碼逼退當時的理事長白秀雄後，另在同月十四日選出前教育部長吳清基擔任理事長，當日理監事會議上，也同意續用四年的和解方案，但要求須刪除「不當」二字。

救國團提刪字 令人傻眼

知情人士質疑，「不當利得」及「不當得利」都是法律專有名詞，救國團侵占國有土地事證非常明確，還敢厚臉皮主張刪除「不當」二字，政府沒直接將其掃地出門，寬限四年已仁至義盡，「不要得了便宜還賣乖」！

台中市政府民政局指出，二審法官建議兩造和解，經協調，市府初步同意救國團於四年內拆屋還地，救國團除須返還土地及過去的不當得利費用，四年拆屋還地期間亦須依法繳交相關租金，其它並依一審判決執行；目前全案仍於二審審理中，市府並不同意刪除「不當」二字。