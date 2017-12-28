成功嶺闖哨 役政署長辭職

2017-12-28

〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕內政部役政署長林國演座車廿二日經過成功嶺營區哨口時，爆發林的駕駛辱罵哨兵等爭議。內政部長葉俊榮表示，林國演昨表達辭意，他同意並希望林轉任參事，署長職務將由另一位部內參事接任。國防部長馮世寬昨被立委詢及此事時表示，「尊重他們的決定。」

馮世寬︰尊重他們決定

林國演及其座車駕駛廿二日前往陸軍一○四旅成功嶺營區，通過哨口時，哨兵要求檢查證件，與駕駛發生口角衝突，甚至遭辱罵「你們都是吃狗屎的！」林也被爆料耍官威；事後爭議延燒，林的駕駛先被調職，林前天還與駕駛帶著水果禮盒及飲料，前往一○四旅致歉。

立院內政委員會昨審查「下水道法部分條文修正草案」，葉俊榮列席備詢。他受訪時主動表示，內政部、國防部是重要部會，平時有相當多需要互相協調之處，林國演昨早到辦公室找他，對此事表達歉意，並提出希望離開役政署長一職。

葉俊榮說，他當場告訴林國演處理此事確有一些要改進之處，並同意林辭職；為借重林的役政專長，他希望林能在內政部繼續擔任參事，他也將派任職務內容相關的參事接任役政署長。

媒體問為何批准辭職，葉俊榮回應，過程中不論是駕駛或誰說的話，他都非常期待林署長能當場阻止，以表現署長對國軍執勤時的尊重；對於役政署及一○四旅哨口進出的議題，未來雙方會繼續協調。

外交及國防委員會昨審查國防部預算時，立委王定宇問馮世寬對林辭職的看法，馮說「尊重他們的決定。」